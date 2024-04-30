الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

بمناسبة أعياد الربيع، جامعة بنها تفتتح معرض الزهور الأول

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فيتو

يفتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها معرض الزهور الأول بمناسبة أعياد الربيع وذلك اليوم الثلاثاء، بمدخل كلية التربية الرياضية. 

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معرض الزهور بجامعة بنها

يضم المعرض عددا من الزهور المتنوعة والمختلفة بمشاركة كلية الزراعة ومشاركة المجتمع المدني، برعاية الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة،  تنسيق رانيا معتز الأمين المساعد للقطاع. 

 

جامعة بنها تطلق فعاليات سباق الطريق احتفالا بذكرى تحرير سيناء

 

في سياق آخر، أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها شارة بدء فعاليات الطريق، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة احتفالا بذكرى تحرير سيناء.

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جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

ذكرى عيد تحرير سيناء

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن ذكرى عيد تحرير سيناء الغالية ستظل تخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة، كما أنها ستظل محفورة في وجدان المصريين وتجسد للأجيال القادمة ملحمة كفاح قواتنا المسلحة وشعبنا العظيم.

وأضاف "الجيزاوي" أن السباق يأتي ضمن الفعاليات والندوات التي تنظمها الجامعة في إطار الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، مشيرا إلي أن السباق شارك فيه 750 طالبا وطالبة، بالإضافة إلي عدد من طلاب ذوي الهمم.

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