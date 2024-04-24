الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ مسابقة في "الشعر الزجل المقال" عن تحرير سيناء

نفذ النادي الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بـ الأقصر مسابقة في “الشعر الزجل المقال” عن تحرير سيناء لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب طيبة العوامية بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

والنادي الثقافي هو ضمن المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة “الإدارة المركزية لتنمية الشباب”، ويهدف إلي رفع المستوي الثقافي والفني والوعي الديني لدى الشباب والنشء وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التي يقدمها النادي الثقافي.

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جاءت الفعالية تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب وجيهان عبدة مدير إدارة خدمات الشباب وعمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر والكلاوتي محمد عمرة مشرف النادي الثقافي ومشرف النادي الثقافي الأستاذ مصطفى ثابت.

تنفيذ برنامج تثقيفي سياسي

كما نفذ مركز شباب الأقالتة التابع لإدارة شباب القرنة برنامج تثقيفي لأعضاء شعبة البرلمان بالمركز، وإدارة التدريب الأستاذة اسراء صلاح عباس موضحة آليات عمل مجلس النواب وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، الاستجوابات، وسحب الثقة، وطلبات المناقشة، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، وتشكيل لجان الاستطلاع، وتم فتح باب الحوار والمناقشة مع المشاركين في الدورة التدريبية حول أدوات الرقابة البرلمانية في جو من التفاعل.