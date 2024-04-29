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جامعة بنها تحصد المركز الأول في الملتقى السابع للجوالات

طلاب جامعة بنها،
طلاب جامعة بنها، فيتو

حصدت جامعة بنها   المركز الأول في الملتقى السابع للجوالات بالمعسكر الدولى ببورسعيد الذي نظمته جمعية المرشدات المركزية المصرية.

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جامعة بنها تدعم المواهب الطلابية
وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.
وفاز وفد مرشدات الجامعة بالمركز الأول، كما حصلت الطالبة حبيبة محمد محمود بكلية الزراعة على الجوالة المثالية على مستوى المخيم.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوى الطلاب الفائزين بالملتقي السابع للجوالات، مؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

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في وقت سابق عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي  رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشري.

لجنة اختيار عميد طب بنها 
وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور كمال عطية عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق  ، والدكتور المرسي أحمد المرسي بجامعة بني سويف، والدكتور حسني أحمد عبد الرحمن  الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري بجامعة بنها.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
وأكد   الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور تامر سمير الدكتور خالد عيسوي رئيس جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها

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