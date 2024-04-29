رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشري.

لجنة اختيار عميد طب بنها

وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور كمال عطية عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ، والدكتور المرسي أحمد المرسي بجامعة بني سويف، والدكتور حسني أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري بجامعة بنها.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

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في وقت سابق افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، برنامج إعداد المدربين في دورته الرابعة بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات،بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

دورة إعداد المدربين بجامعة بنها

وأشار الجيزاوي إلى أن دورة إعداد المدربين تضم 3 مستويات، 6 أيام تدريبية بنظام الحضور المباشر، وبتواجد مدرب مختلف لكل يوم تدريبي لاكتساب خبرات ومهارات كل مدرب.

وأكد رئيس جامعة بنها أنّ الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة، وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرا إلى أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحتة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إنّ الدورة التدريبية يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين، ويستمر التدريب على مدار 6 أيام متواصلة بإجمالى 40 ساعة تدريبية، مشيرا إلى أنها الدورة الرابعة التي ينظمها المركز لبرنامج إعداد المدربين.

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