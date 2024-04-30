الثلاثاء 30 أبريل 2024
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حوادث

طردته زوجته من المنزل، ضبط وإحضار زوجة وأشقائها متهمين بقتل صاحب كوافير بالمرج

متهم، فيتو
متهم، فيتو

طلبت نيابة المرج ضبط وإحضار 3 متهمين مشتركين في قتل مالك محل كوافير بمنطقة المرج، كما أمرت النيابة بحبس 3 متهمين آخرين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

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النيابة تستمع لأقوال الشهود والمصابين بحادث سقوط سيارة على شريط مترو روض الفرج

كما تواصل النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه كان على خلاف مع زوجته بسبب قيام زوجته باقتراض مبلغ مالى كبير من البنك دون علمه. 

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وفي أواخر شهر رمضان الماضي اشتدت الخلافات بينهما إلى أن وصل الأمر بينهما للانفصال والطلاق، وتدخل أشقاؤها بينهما طالبين منه عدم التدخل في حياتها وتركها وشأنها. 

كما تبين من التحريات أن السيدة طلبت من طليقها ترك المنزل لها (شقة الزوجية) لتربية أولادها إلا أنه رفض، فاستعانت بأشقائها وآخرين في التعدي عليه بالضرب وتأديبه فتربصوا له عقب عودته من عمله بمحل الكوافير الخاص به، وأبرحوه ضربا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي مقتله في الحال. 

أبلغ الأهالى قسم شرطة المرج، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 من المتهمين، وجار ضبط 3 آخرين شاركوا في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

جزاء القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".


والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

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