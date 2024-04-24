الاستماع للشهود في مصرع مدرس داخل مصعد بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الاستماع لأقوال الشهود في واقعة مصرع مدرس عقب سقوطه داخل مصعد في المرج.

صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت التحقيقات أن مدرس المرج قام بالدلوف إلى الأسانسير للصعود إلى منزله وأثناء ذلك تعطل المصعد وحاول الضحية الخروج منه.

كما تبين أن المدرس وقع بين الطابقين ونتج عنه تهشم بالوجه والرقبة ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغًا من الأهالي بمصرع مدرس جراء انحشاره بين طابقين داخل مصعد في المرج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.