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حوادث

تحقيقات موسعة في العثور على جثة شاب داخل شقة بالمرج

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

تجري نيابة شرق القاهرة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

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وانتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة وانتدبت الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج.

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وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب، تحفظت عليها الجهات المعنية تحت تصرف النيابة العامة. 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة. 

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