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خارج الحدود

وسائل إعلام عبرية ترجح إمكانية صدور مذكرات اعتقال سرية ضد قادة إسرائيل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الإثنين، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: إن مذكرات اعتقال مسؤولين إسرائيليين ربما تكون صدرت سرا من المحكمة الجنائية الدولية ولن يتعرضوا لها إلا عند سفرهم.

وكانت صحيفة  معاريف الإسرائيلية كشفت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".

هلع في حكومة نتنياهو بشأن مذكرات الاعتقال

وذكرت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي، أن هناك أوامر اعتقال محتملة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء حكومته من قبل محكمة العدل الدولية، وذلك ما أكدته صحيفة "معاريف" العبرية، التي نقلت عن مصادر رسمية خاصة بالاحتلال أن نتنياهو يضغط على الرئيس الأمريكي، لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحقه من محكمة الجنايات الدولية، وإن نتنياهو في حالة خوف وتوتر غير مسبوقة.

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ووصلت حالة القلق لدى نتنياهو ووزراء حكومته لحد كبير، حتى أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت أن سلطات الاحتلال تبذل جهودًا مكثفة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال  نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن نتنياهو عبر عن "قلقه الشديد"، بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

نتنياهو خائف ومتوتر من مذكرة اعتقاله

وعن حالة الرعب التي تنتاب نتنياهو، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر مطلعة لديها أن "نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، فهناك اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل نتنياهو ووزير الحرب للاحتلال ورئيس أركان الاحتلال".

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إسرائيل نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية رئيس أركان الاحتلال طوفان الأقصى

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