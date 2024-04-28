سر الاستقالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الفشل في تحقيق أهداف العدوان على غزة.. تآكل استراتيجية الردع بعد الرد الإيراني.. تراجع كفاءة الموساد والشاباك والمؤسسة العسكرية

كشفت استقالة رئيس شعبة الاستخبارات بالجيش الاسرائيلى عن وجود حالة من الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية ذاتها نتيجة الفشل فى حرب غزة وعدم تحقيق أهدافها وفى نفس الوقت إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على استمرار العدوان على غزة والتمهيد لاجتياح رفح..

الخبراء أكدوا أن هذه الاستقالة لن تكون الأخيرة وإنما هى مقدمة لموجة من الاستقالات فى القيادة الإسرائيلية

حكومة الحرب الاسرائيلية

حكومة نتنياهو، وقال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى أستاذ العلاقات الدولية إن الاستقالات التى تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها استقالة أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلى تكشف أننا أمام مرحلة متقدمة من تعقد الأزمة داخل إسرائيل وفشلها فى تحقيق أهدافها في الحرب على غزة وهى القضاء على حركة حماس والإفراج عن الأسرى أو حتى جعل إسرائيل فى مأمن من ضربات المقاومة الفلسطينية رغم مرور 7 أشهر على العمليات.

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الانقسام بين المعسكر العسكرى والمعسكر السياسي

وأكد أن هناك خطأ ما فى العمليات الإسرائيلية أدى إلى ظهور الخلاف ووضوحه فهناك خلاف داخل المعسكر العسكرى، وهناك خلاف داخل معسكر النخبة السياسية في

حكومة نتنياهو

وهناك خلاف بين المعسكرين على شكل وأسلوب إدارة المعارك ولعل استقالة

أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلى

تعقبها استقالات أخرى ومن الممكن أن تتمدد هذه الاستقالات لتصل للجانب السياسي أيضا طالما أن إسرائيل لا تحقق أى تقدم وهذا يكشف سر تمسك نتنياهو باطالة فترة العدوان على غزة.

الدكتور احمد يوسف

اجتياح رفح سوف يزيد من مشكلة نتنياهو تعقيدا

وتابع أن إصرار نتنياهو على اجتياح رفح سوف يزيد من مشكلته تعقيدا فى ظل تزايد الضغوط الخارجية ومنها الأمريكية نتيجة الرفض داخل امريكا على استمرار العدوان بدليل ان عضو بالكونجرس شارك بالتظاهرات فى نفس الوقت الذى نجد فية حماس لن تقدم تنازلات كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حالة انقسام داخل إسرائيل تتسع هوتها وهنا نجد سؤالا يطرح نفسه متى يجبر نتنياهو على تقديم تنازل ليس مطلقا ولكن تنازل يسهم فى الوصول إلى صفقة لإيقاف الحرب.

الباحثة مروة كيلانى

الجيش الإسرائيلي، قالت الباحثة مروة كيلاني، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي إن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي "أهارون هاليفا" بداية لموجة استقالات جماعية من قبل المسئولين الإسرائيليين خاصة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي قبول استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، على خلفية فشله في كشف عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 بعد 38 عاما من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وأكدت في تصريح لفيتو أن بيان الجيش الإسرائيلي جاء به "تقرر أن يتنحى اللواء أهارون حاليفا عن منصبه ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي بمجرد تعيين خليفته في عملية منظمة ومهنية"، وأفاد جالانت، بأن إسرائيل ستشهد استقالات جماعية من قبل المسؤولين عن الفشل "الذريع" الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن التحقيقات الجارية في هذا الشأن.

وواصلت حديثها قائلة ان هاليفا علل الاستقالة، التي قدمها لرئيس الأركان "هرتسي هاليفي"، بأن "شعبة الاستخبارات لم تقم بالمهمة التي اؤتمنت عليها"، داعيا إلى "تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث التي قادت إسرائيل إلى ما جرى يوم 7 أكتوبر.

وتتبع شعبة الاستخبارات هيئة الأركان في جيش الاحتلال الاسرائيلى، وتعدّ أكبر الأجهزة الاستخبارية، وتسند للهيئة مسؤولية تزويد الحكومة بالتقييمات الإستراتيجية التي على أساسها تُصاغ السياسات العامة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الصراع.

واضافت ان هناك العديد من الأسباب والدوافع لاستقالة رئيس شعبة الاستخبارات يمكن إنجازها في الآتي:

فقدان المعلومات الأمنية والاستخباراتية حيث كانت شعبته ركنا أساسيا من الهزيمة التي مني بها جيش الاحتلال بسبب فقدانه لمعلومات أمنية واستخباراتية عن العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

الإخفاق في رصد هجوم «حماس» كان ذا أثر مضاعف، وزاد الطين بلة أن هاليفا شخصيًا تلقى معلومات عن «تحركات غير عادية» في صفوف «حماس» في الثالثة فجر يوم السابع من أكتوبر، أي قبل 3 ساعات ونصف الساعة من وقوع الهجوم. وكان عندها في رحلة استجمام عائلية في إيلات، لكنه قرّر تأجيل متابعة الموضوع وبقي في الفندق.

القصف التمهيدي الذي استمر لمدة 20 يوما، وبنك الأهداف الذي دمر البنية التحتية في غزة.

- الخطة العسكرية أو خطة الحرب البرية التي كلف بها "هاليفا" من طرف رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو " وهو يعد قرار استباقي كما ان أن "هاليفا" يخاف من معركة رفح جنوبي قطاع غزة المحتملة، والتي يركز عليها نتنياهو والقيادة العسكرية، وقد استبق الأمور، لأنه يخشى أن لا تكون رفح جنوبي قطاع غزة أفضل من مصير الجيش في "خان يونس" جنوبي القطاع وغيرها من المناطق.

فشل "هاليفا" في معرفة كيفية رد إيران على العملية الإسرائيلية التي نفذتها اسرائيل في دمشق، وتمت خلالها تصفية القائد في «الحرس الثوري» محمد رضا زاهدي ومجموعة من كبار المسؤولين معه، في مبنى القنصلية الإيرانية حيث أن شعبة الاستخبارات التي يفترض أنها تضع الاحتمالات عجزت عن تقدير الموقف، وقدمت معلومات خاطئة للقيادة السياسية بخصوص الهجوم الإيراني الذي جاء ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

الفشل في تحقيق الهدف الاستراتيجي من الحرب وهو القضاء على حماس واسترداد الأسرى بالقوة.

تطورات الموقف

وفي هذا السياق دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن يحذو حذو رئيس الاستخبارات العسكرية - الميجور جنرال أهارون حاليفا - قائلا إن على نتنياهو الاستقالة بسبب الإخفاقات المحيطة بهجوم السابع أكتوبر 2023، الإرهابي الذي شنته حركة حماس المجموعة المسلحة الفلسطينية الإسلاموية التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية

ولاء عبد المرضى

قالت الباحثة ولاء عبدالمرضي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مع إعلانه مسئوليته الكاملة عن أحداث عملية طوفان الأقصى هي بمثابة ضربة قوية للجيش والحكومة الإسر

وأكدت لفيتو أن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بـ الجيش الإسرائيلي يعد زلزال لحكومة نتنياهو كما وصفه الكثير من المحللين الإسرائيليين، رغم أن هذه الاستقالة لاقت بعض الفرح والتأييد من المعارضة وهذا ما أغضب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واستشاط غضبًا خوفًا من رد الفعل الداخلي وما سيتبعها من عواقب، ولم يكتف رئيس الشعبة بإعلان الاستقالة فقط بل خرج مصرحًا بأنه هذا هو الوقت المناسب للاستقالة ومن المفترض أن تكون الاستقالة التالية لنتنياهو نفسه.

توقيت الاستقالة

وواصل حديثه قائلا: جاءت هذه الاستقالة بعد ستة أشهر من تعيينه، وعلى مشارف عيد الفصح اليهودي الذي يرمز لهم على أنه اليوم الذي مر فيه الرب على بيوتهم لينقذهم من الاستعباد وجعلوه رمزًا للحرية والخلاص وذلك ما ورد في العهد القديم نفسه وتحديدًا في سفر الخروج.

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