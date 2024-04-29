الإثنين 29 أبريل 2024
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صحة ومرأة

اصنعي بنفسك المرطبات الطبيعية لبشرتك في البيت

ترطيب بشرتك، فيتو
ترطيب بشرتك، فيتو

المرطبات الطبيعية للبشرة، بديلًا رائعًا للمرطبات التجارية، فهي غنية بالمكونات المغذية التي تفيد البشرة بشكل فعلي، وتحسن من مظهر البشرة، دون التسبب في أي آثار جانبية، لأنها خالية من أي كيماويات يمكنها أن تضر بالبشرة، ولذلك دائما ينصح خبراء العناية بالبشرة، بالتركيز على استخدام المرطبات الطبيعية، خاصة خلال فصل الصيف.

 

مرطبات لبشرتك من الطبيعة اصنعيها بنفسك

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن المرطبات الطبيعية للبشرة، تعد هي أفضل الوسائل لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها وشبابها، وإليكِ بعض الوصفات السهلة لعمل مرطبات طبيعية في المنزل:

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مرطب العسل وزيت جوز الهند

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

 

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج مُتجانس.

قومي بتدليك وجهك بالمزيج بحركات دائرية لطيفة.

اتركي المزيج على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

 

مرطب الأفوكادو

المكوّنات:

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

 

طريقة التحضير:

اخلطي المكوّنات جيّدًا حتى تحصلي على مزيج مُتجانس.

قومي بتدليك وجهك بالمزيج بحركات دائرية لطيفة.

اتركي المزيج على وجهك لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

 

مرطب الخيار

المكوّنات:

شريحتان من الخيار.

ملعقة كبيرة من الحليب.

 

طريقة التحضير:

اهرسي شرائح الخيار جيّدًا.

أضيفي الحليب واخلطي المكوّنات جيّدًا.

ضعي المزيج على قطعة من القطن وطبّقيها على وجهك.

اتركي المزيج على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

 

مرطب الموز

المكوّنات:

نصف موزة مهروسة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

 

طريقة التحضير

اخلطي المكوّنات جيّدًا حتى تحصلي على مزيج مُتجانس.

قومي بتدليك وجهك بالمزيج بحركات دائرية لطيفة.

اتركي المزيج على وجهك لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ترطيب للبشرة

نصائح هامة للاستفادة من المرطبات الطبيعية

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك بعض النقاظ الهامة التي يجب الالتفات لها، واتباعها، عند صنع واستخدام المرطبات الطبيعية في البيت، وهو ما تستعرضه، في السطور التالية:

 

تأكدي من اختبار أيّ وصفة جديدة على منطقة صغيرة من بشرتك قبل تطبيقها على وجهك بالكامل.

استخدمي مكونات طازجة وعالية الجودة.

احفظي المرطب في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة.

استخدمي المرطب بانتظام للحصول على أفضل النتائج.

قد تختلف فعالية هذه الوصفات من شخص لآخر، ولذلك لا تتعجلي النتائج

إذا كانت لديك أيّ حساسية من أيّ من المكوّنات، فتجنبي استخدامها، وابحثي عن المواد المناسبة لبشرتك.

يمكنك إضافة بعض المكونات الإضافية إلى الوصفات المذكورة أعلاه، مثل:

العسل: يعد مضادًا للأكسدة ويحسن من ترطيب البشرة.

زيت الورد: يضفي رائحة جميلة على البشرة ويهدئها.

زيت الجوجوبا: يحسن من مرونة البشرة ويُقلّل من التجاعيد.

زيت النعناع: ينعش البشرة ويحسّن من تدفق الدورة الدموية.

مع هذه الوصفات البسيطة، يمكنك الحصول على بشرة نضرة وصحية دون الحاجة لشراء مرطبات باهظة الثمن.

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