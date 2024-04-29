تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت من الخطوات التى تحافظ على جمال البشرة وتعزز من نضارة البشرة وتحافظ على شبابها.

وتفتيح البشرة يمكن أن يتم من خلال الكريمات الصناعية ولكن تضر البشرة على المدى البعيد لذا تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية.

تبريمة صحراوي لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، تبريمة صحراوي لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت.

المكونات:-

2 ملعقة النيلة الزرقاء تباع لدى العطار

2 ملعقة حنة بلدى

ماء ورد

شاور

ملعقة زيت جوجوبا

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الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نضيف القليل من ماء الورد والشاور جل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة دقيقة حتى يجف.

ثم نفرك القناع على البشرة لمدة 5 دقائق فى حركات دائرية.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه.

ثم ندهن البشرة بزيت الجوجوبا لتهدئتها.

نكرر القناع مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تبريمة صحراوي لتفتيح البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.