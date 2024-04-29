سلوت، خليفة كلوب المثالي لقيادة ثورة ليفربول الهجومية

أصبح المدرب الهولندي أرني سلوت مدرب فريق فينورد، هو مدرب فريق ليفربول المقبل لخلافة يورجن كلوب، بعد نهاية رحلته في ملعب أنفيلد بنهاية يونيو المقبل.

ومنذ أن أعلن الألماني يورجن كلوب (56 سنة) في نهاية يناير الماضي عن نيته عدم توقيع عقد جديد مع ناديه الإنجليزي، فقد بدأت إدارة ليفربول في البحث عن بديل يمكنه قيادة مشروع إعادة بناء الفريق والوصول به لمنصات التتويج.

وترددت في الصحف ووسائل الإعلام البريطانية والأوروبية أسماء مثل الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني الذي قرر استكمال تجربته مع بطل البوندسليجا، وروبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي.

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لكن المدرب الهولندي أرني سلوت (45 سنة) أصبح الأقرب لدائرة اهتمام العملاق الإنجليزي ليفربول.

من هو أرني سلوت؟

بدأ أرني سلوت مشواره التدريبي في 2016، وذلك عندما تولى تدريب فريق كامبور الهولندي مؤقتا، حيث أثبت نفسه مع الفريق خاصة وأنه ليس فريقا كبيرا في الكرة الهولندية.

وكانت الخطوة التالية للمدرب صاحب الـ45 عاما قيادة تدريب فريق ألكمار في موسم 2019 لمدة موسمين، قبل أن يتولى تدريب فريق فينورد في 2021.

ويعد أبرز إنجازات المدرب الهولندي هو التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 2021/2022، ولكنه خسر اللقب أمام روما الإيطالي، وأيضا توج بلقبي الدوري الهولندي وكأس هولندا.

ويمتلك سلوت قدرة كبيرة خلال مشواره التدريبي القصير على تطوير المواهب الشابة، خاصة خلال تجربتي ألكمار وفينورد.

أرقام وطريقة لعب أرني سلوت

ويتبقى أمام سلوت، الذي فاز بكأس هولندا الأسبوع الماضي والدوري الهولندي الموسم الماضي، عامين على نهاية عقده الذي مدده في الصيف الماضي لمدة ثلاث سنوات.

واكتسب سلوت سمعة طيبة في لعب كرة قدم هجومية تمتاز بالضغط العالي المستمر - تشبه كرة ليفربول مع يورجن كلوب - وقدرته العالية على تحسين اللاعبين.

ويبدو أن صفاته أثارت إعجاب مايكل إدواردز المدير الرياضي السابق لنادي ليفربول الذي عاد أخيرًا لتولي منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم في مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة للنادي، والمدير الرياضي الجديد ريتشارد هيوز.

في موسمه الأول مع فينورد قاد سلوت النادي المنتمي إلى مدينة روتردام إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي ولكنه خسر اللقب أمام فريق روما الإيطالي.

توقيع عقود مدرب ليفربول الجديد

ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، أن ليفربول وفينورد وقعا كافة الوثائق الخاصة بالاتفاق الخاص بالمدرب الهولندي أرني سلوت.

وأضاف: "سيتطلب الأمر بعض الوقت، لحين الإعلان الرسمي، والمخطط له هذا الأسبوع بعد إتمام كافة تفاصيل الصفقة".

وتقرر أن يدفع ليفربول 7.7 مليون جنيه إسترليني نظير كسر عقد سلوت، على أن يحصل النادي الهولندي على 1.7 مليون أخرى على هيئة حوافز إضافية، بحسب شبكة "سكاي سبورتس".

واستقرت إدارة ليفربول على سلوت بعد ترشيح عدة أسماء لخلافة المدرب الألماني، الذي أعلن رحيله عن ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الحالي.