تحرك سريع، ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

محمد صلاح وكلوب، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول وضع الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعب فريق ليدز يونايتد، بديلا لتعويض محمد صلاح لاعب الريدز، حال رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل محمد صلاح فى مشادة كلامية مع الألماني يورجن كلوب خلال مواجهة وست هام وليفربول، وتشير التقارير الإنجليزية إلى إمكانية رحيله عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن ليفربول حدد أحد الأسماء من أجل تعويض محمد صلاح الصيف القادم حال رحيله، وهو الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعب نادي ليدز يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق التحليل الفني بنادي ليفربول أبدوا إعجابهم بقدرات صاحب الـ22 عامًا بعد المستوى الذى قدمه مع ليدز يونايتد على مدار الموسم الحالي.

وساهم سامرفيل في 30 هدفًا خلال الموسم الحالي مع ليدز يونايتد في مختلف البطولات، بعدما سجل 20 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى، مما جعله محط أنظار عديد الأندية.

وبحسب ما ذكر الصحفي المقرب من ليفربول، بن جاكبوس، فإن آرني سلوت، مدرب ليفربول المرتقب، حريص على استمرار محمد صلاح.

يأتي هذا في أعقاب التقارير التي تشير لعرض ليفربول محمد صلاح للبيع، في نهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام أندية الدوري السعودي للتعاقد معه، وكذلك عقب أزمة النجم المصري مع مدربه يورجن كلوب، خلال مواجهة ليفربول ووست هام، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، أمس الأول السبت.

وكشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن السبب الحقيقي وراء أزمة محمد صلاح، نجم ليفربول، ومدربه الألماني يورجن كلوب.

ودخل صلاح في مشادة لفظية حامية مع كلوب، لحظة الدفع به كبديل في الدقيقة 81 من مباراة وست هام، يوم السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تصريحات لمصدر لم تكشف عن اسمه، حول سبب الخلاف بين صلاح وكلوب.

وأشار المصدر إلى أن عدم مصافحة النجم المصري لكلوب في البداية هو ما تسبب في الأزمة.

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وقال المصدر: "عادة ما يتفاعل يورجن مع اللاعبين البدلاء قبل دخولهم لملعب المباراة، وشعر أن ذلك لم يحدث في البداية مع صلاح".

وأضاف: "من الواضح أن صلاح كان منزعجا من استبعاده من التشكيل الأساسي، ولم يكن في حالة مزاجية جيدة، بينما لم يكن كلوب سعيدا بسلوكه".

وتابع: "تم منح اللاعبين إجازة لمدة يومين بعد المباراة وسيجتمعون مرة أخرى غدا الثلاثاء، ونأمل أن تهدأ التوترات بحلول ذلك الوقت".

وتجاهل صلاح أيضا تحية كلوب في نهاية المباراة خلال خروجه من الملعب، وصافح مدرب وست هام ديفيد مويس.

وأصبح ليفربول أكثر استعدادا لبيع النجم المصري محمد صلاح في نهاية الموسم الحالي بعد الأزمة الأخيرة مع مدربه يورجن كلوب.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ جيد.

مشادة محمد صلاح مع كلوب

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن ليفربول جاهز لتلقي العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة أن إدارة ليفربول حددت سعر بيع صلاح، ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

ويحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.

وقدم الاتحاد عرضًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء صلاح بين صفوفه.

ودخل صلاح في مشادة قوية مع مدربه يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام، أمس السبت، التي انتهت بالتعادل 2-2.

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

وسلطت الصحف الإنجليزية على واقعة شجار محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب خلال لقاء وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت صحيفة ديلي ميل على الواقعة وقالت: إن ما حدث يأتي في ظل مغادرة المدرب في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وتابعت أن محمد صلاح ويورجن كلوب،ربما هما الشخصان اللذان بذلا أكثر من أي ثنائي آخر لإبراز عظمة ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتابعت أنه بعد صعود صلاح إلى النجومية العالمية بتوجيه دقيق من مدربه العالمي، كانت صورة مزعجة رؤية صلاح في خلاف مع كلوب، وأصبح داروين نونيز هو من يلعب دور صانع السلام بين الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.