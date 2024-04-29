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محافظات

مليون و228 ألف حالة استقبلتها مستشفيات الدقهلية خلال 3 أشهر

مستشفيات الدقهلية،
مستشفيات الدقهلية، فيتو

تعرف محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة بقلعة الطب في مصر، لما بها من خبرات طبية سواء علي مستوي مستشفيات جامعة المنصورة أو مستشفيات الصحة  

 

وأعلن  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  أن مستشفيات الدقهلية استقبلت نحو مليون و228 ألفا و848  بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال وذلك خلال الربع الأولى من العام الجارى.

استقبال 34435 حالة دخول بالمشتشفيات

وأضاف مكين أنه  تم دخول ما يقرب من 34435 حاله بالأقسام الداخلية وإجراء نحو 75790 ألف عملية جراحية بمختلف أنواعها علاوة على استقبال 5061 حالة بالعناية و2586 بالحضانات  .

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90904جلسات غسيل

كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء 90904جلسات غسيل كلوى و120ألف أشعة إلى جانب 100ألف جلسة علاج طبيعى  فى حين بلغ عدد عميلات الولادة 700عملية.

495173 تحاليل للمرضي 

وأشار إلى عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 495173  لافتًا  إلى أنه مع  تفعيل العمل بالعيادات المسائية والاقتصاديه بناءا على لائحة المستشفيات الجديدة تم استقبال ما يقارب من 5000 حاله خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

250 جولة تفقدية للمرور الإشرافي

وتابع  أنه تم تكثيف المرور الإشرافي  لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 250 جولة تفقدية خلال 3 أشهر تضمنت على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة وذلك بواقع بواقع عدد 2 زيارة مرور شهريا او اكثر على كل مستشفى.

متعبعة أعمال التطوير في 6 مستشفيات 


ولفت وكيل الوزارة  إلى أنه جارى متابعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفيات المنزله ودكرنس وبلقاس والكردى وطلخا والسنبلاوين  مثمنًا فى الوقت ذاته جهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات علاوة على الدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة

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