صحة قنا: جميع مصابي الاختناق بمستشفى قوص بخير

أعلنت مديرية الصحة،بــ محافظة قنا ، تماثل جميع مصابى الإختناق بمركز قوص للشفاء.

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا بالإنتقال إلى مستشفى قوص المركزي أطمئن على حالة مصابي الإختناق إثر إستنشاق أحد الغازات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة،أن مستشفى قوص المركزي قد إستقبلت ١٣ مصاب يعانون من صعوبة في التنفس والإختناق إثر إستنشاقهم لأحد الغازات في الساعات الأولى من اليوم.

وأشار الي أن الفريق الطبي بالمستشفى قام بالتعامل السريع مع الحالات وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين.

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وقام الدكتور محمد بالإطمئنان على المصابين وعلي سلامتهم وعلي الرعاية الصحية الموجهة لهم وتقديم الدعم الطبي الكامل لهم حتي تعافيهم

وتعافي جميع المصابين من الحادث بعد تحسن حالتهم والإطمئنان علي إستقرار الحالة الصحية لهم

كما وجه الدكتور محمد بدران الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى وعلى رأسهم الدكتور أحمد النحاس مدير المستشفى لحسن إدارة الأزمة والتعامل السريع مع الحادث.

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