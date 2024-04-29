وكيل صحة الإسماعيلية تحيل بعض الأطباء المتغيبين بوحدة طوسون للتحقيقات (صور)

أحالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عدد من الأطباء المتغيبين عن وحدة طوسون الصحية إلى التحقيق، وذلك عقب اكتشافها تغيبهم عن الوحدة خلال جولة مفاجئة.

وحدة طوسون بإدارة صحة الإسماعيلية

وكانت قد تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، وحدة طوسون بإدارة الإسماعيلية الصحية ؛للتأكد من انتظام سير العمل بوحدات الرعاية الأولية على أرض الواقع.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة معدل تردد المواطنين على الوحدة

وتابعت وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة الخدمات الطبية المقدمة ومعدل تردد المواطنين على الوحدة.

Advertisements

تشديدات على ارتداء الزي الرسمي

كما اطمأنت على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات،كما اطلعت على سجلات تواجد الأطباء والفرق الطبية،وتبين خلال الزيارة تغيب بعض الأطباء من قوة الوحدة، وعدم التزام البعض من الفريق الطبى بالزي الرسمي، وشددت على إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين.



جانب من الجولة، فيتو

ومن جهة أخرى تواصل الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة فى محافظة الإسماعيلية بالإسماعيلية، متابعتها للقوافل التى يتم توجيهها للقرى الأكثر اِحتياجا.

متابعة القوافل العلاجية

وتفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أعمال القافلة الطبية التى تم عقدها بالتل الكبير لتفقد أعمال القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بقرية التل الصغير ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

إشادة بجهود الفرق الطبية

أشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بأداء وانضباط الفريق الطبى وخاصة فريق التمريض بوحدة الجزيرة الخضراء بإدارة التل الكبير الصحية،وتواجد العاملين بالكامل أثناء النوبتجية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، كما أثنت على متابعة فريق إشراف الإدارة وانتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية حيث اطلعت على كشوف المترددين وإقبال المواطنين على الفحص وجودة الخدمات المقدمة بالوحدة.

اجمالى المنتفعين من القافلة

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إنه بلغ إجمالى تردد المواطنين 1017 مواطن على مدار يومين من خلال 10 عيادات تخصصية [الجراحة،باطنة،نسا،عظام،أطفال،مسالك،اسنان، جلدية، تنظيم اسره، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية،التثقيف الصحى،وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجوده بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزاره الصحه.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 213 مواطنًا بعيادة الباطنة و48 مواطنًا بالجراحة و138 مواطنًا بعيادة العظام، و51 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 24 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 262 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 38 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد 65 حالة، وعدد 58 حالة بعيادة الأسنان، وعدد 7 حالة بوحدة الأشعة،كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ