الأحد 28 أبريل 2024
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"الحرية مفاهيم وضوابط" ندوة تثقيفية بجامعة المنصورة الجديدة

جامعة المنصورة الجديدة،
جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

نظمت جامعة المنصورة الجديدة ندوة تثقيفية بعنوان الحرية مفاهيم وضوابط، وذلك  تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والشيخ سامي عجور مدير عام منطقة وعظ الدقهلية.
 


والقى الندوة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الاسلامية لشئون الدعوة والاعلام الديني بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، الشيخ محمد نبيه مدير التوجيه بالمنطقة، الشيخ علي السيد علي عطية واعظ عام بالمنطقة، الشيخ إسلام محمد مسعد عضو لجنة الفتوي بالمنطقة.

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رحب رئيس جامعة المنصورة الجديدة  بالدكتور محمود الهواري في رحاب جامعة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى إن هذه الندوة بداية لعدد من اللقاءات الدينية المزمع عقدها لمنتسبي جامعة المنصورة الحديدة، بالتنسيق مع منطقة وعظ الدقهلية، ويتم خلالها استضافة عدد من القامات الدينية  التي من شأنها تقديم العلم والفائدة والثقافة لطلاب جامعة المنصورة الحديدة، مشيدًا بمستواهم الأخلاقي والعلمي في الكثير من المجالات.

واستهل الشيخ الحديث بالترحيب بالسادة الحضور ورئيس الجامعة ووضح مع بداية الندوة العنوان "الحرية مفاهيم وضوابط" هل الحرية مطلقة أم مقيدة وهل التقيد يؤثر على الحرية، بين معالي الدكتور محمود الهواري أن الإنسان يقول أنا حر ولكن هذه الحرية تختلف باختلاف الشخص نفسه.

وفيما بين أن الحرية مستويات: حرية  تقابل العبودية في الزمن القديم، فالله عز وجل شرع في كثير من الحدود عتق الرقبة مقابل الفعل ليدل على الحياة الكاملة فمن قتل مثلا يحرر رقبة كما أنهى حياة إنسان فليحى إنسانًا آخر، حرية الحياء وهي تتمثل في رفض الإساءة فالإنسان الحر يرفض الإساءة من غيره، حرية الفعل وهي تتمثل في حرية الإنسان في القيام بالفعل وعدم التقيد بأي قيد، حرية في ارتداء الملابس الممزقة بداعى الموضه، وقصات الشعر وهي حرية مزيفة فالقوى العلى تصدر لنا أن هذا من الحرية هناك فرق بين الحرية والفوضى، الحرية تعني الإلتزام بالضوابط والفوضى الخروج على النظام العام، الحرية الحمقاء مثال الخروج عن قواعد السير في المرور وهذا يؤدي إلى فوضى كبيرة وبسببه تتوقف الحياة وتؤدي إلى ازهاق كثيرًا من النفوس.

فيما أوضح أن الحرية الحقيقة هي ماعاش عليها فلم يكره أحد على الدخول في الإسلام قال الله عز وجل( لا إكراه في الدين ) فالدين يجمع بين النظرية والتطبيق والعلم والعمل، كما حدث مع ثمامه بن أثالة فإن أكرمه وعرض الدخول في الإسلام فرفض في بداية الأمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يسرج له فرسه وزوده طعامًا وشرابًا وتركه يمضي فذهب ثمامة إلى نخل فاغتسل ورجع فأسلم، ثم بين فضيلته أن القيود والضوابط لا تتناقض مع الحرية بل تدل على النفع وتصل بالإنسان إلى أعلى مراتب الحرية، فكما خلق الله الإنسان بنظام دقيق محكم تدون تدخل للإنسان فلا يستطيع أن يعدل في أجهزته الدخلية ولا يتدخل في عملها فكلها تعمل وفق ضوابط وأصول حددها الله عزوجل.

وفي نهاية الندوة الدينية قام الدكتور معوض الخولي بإهداء تكريم جامعة المنصورة الجديدة لفضيلة الشيخ محمود الهواري تكريمًا وترحيبًا واحتفاء به.

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