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رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المرضى الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المرضى الفلسطينيين، فيتو

 

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، المستشفي الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين تم استقبالهم بالمستشفى الجامعي بجامعة كفر الشيخ لاستكمال علاجهم، للوقوف على مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات.

 

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر،  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري بالجامعة، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي.

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ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية، ومراعاة المرافقين من الأشقاء الذين حضروا مع المرضى وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وعمل برنامج ترفيهي للأطفال من المرافقين، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، تأكيدًا على الدور المجتمعي للجامعة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن استقبال الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار تنفيذً توجيهات القيادة السياسية واهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية بالنسبة لمصر، ومواقف الدولة المصرية  الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، ووجه بتوفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية وغيرها بمختلف التخصصات المطلوبة، حتى عودتهم سالمين، مثمنا دور القيادة السياسية والدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الشقيق.

 

  • المرضي الفلسطينين يشكرون الرئيس السيسي 
    هذا وقد أبدى المرضى ومرافقيهم من الاشقاء الفلسطينيين خالص شكرهم للقيادة السياسية بمصر بمصر والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما توجهو بالشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفي الجامعي.

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