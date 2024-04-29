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خارج الحدود

ويتحدث عن مفاوضات روسيا وأوكرانيا..

وزير الخارجية الأمريكي يكشف حقيقة وجود مخططات للناتو ضد موسكو

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الناتو" لم يفكر أبدا بأي مخططات ضد روسيا ولن يفعل ذلك.

وقال بلينكن في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "كما ذكرت سابقا، فإن الناتو هو تحالف دفاعي ليس لديه أي مخططات تجاه روسيا، ولم ولن يفعل ذلك أبدا".

 

مخططات حلف الناتو ضد روسيا

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. إذ يواصل "الناتو" التمدد شرقا حيث انضمت فنلندا والسويد المجاورتان لروسيا إلى الحلف المستمر في المناورات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.

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وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنه لن يتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحه. كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

                                

التفاوض بشأن الوضع في أوكرانيا

كذلك أكد بلينكن علي أن الولايات المتحدة تأمل في أن توافق روسيا على التفاوض بشأن الوضع في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي.

وتابع: أن "هذا [إنهاء الصراع في أوكرانيا] يعتمد بشكل أساسي على [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين وما يقرره الآن".

ووفقا له، فإنه يأمل أن تظهر روسيا استعدادها لإجراء مفاوضات صادقة وفقا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعتقد بلينكن أنها "السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال. وإذا تم تأكيدها بشكل صحيح، فيجب اتخاذ قرار".

وفي 27 أبريل الجاري، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن موسكو ليس لديها الآن أي شروط مسبقة للمفاوضات مع كييف، لأن "الجميع يفهم ويعرف موقف أوكرانيا بشأن عدم قبول أي مفاوضات".

وفي الوقت نفسه، ذكر بيسكوف أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “معروف”، كما أشار ممثل الكرملين إلى أن “الموقف الروسي بهذا الشأن ثابت”.

وفي 11 أبريل، أكد بوتين مرة أخرى، خلال محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا لم تتخلَّ أبدا عن الحل السلمي للنزاعات وكانت دائما تميل إلى هذا الخيار المحدد لحل النزاع.

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