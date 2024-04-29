قرينة السيسي وحرم رئيس البوسنة والهرسك تتفقدان غرفة عمليات الهلال الأحمر (صور)

رحبت قرينة رئيس الجمهورية السيدة إنتصار السيسى بضيفة مصر، ميرالا بيشيروفيتش حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر.

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنهما تفقدا معا غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به.

وأضافت: أود أن أرحب مرة أخرى بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر.

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وفي السياق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ظهر اليوم الإثنين رئيس جمهورية البوسنة والهرسك "دينيس بيشيروفيتش " في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية بحضور قرينة رئيس الجمهورية السيدة إنتصار السيسي وقرينة رئيس البوسنة والهرسك، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين.

ومن المقرر أن تعقد جلسة مباحثات ثنائية تعقبها جلسة مباحثات موسعة لتعزيز آفاق التعاون بين مصر والبوسنة والهرسك.