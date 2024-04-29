طريقة عمل السبانخ، بأكثر من وصفة لغداء مميز ولذيذ

طريقة عمل السبانخ، يعد تحضير السبانخ من الوصفات السهلة، وتتنوع طرق تحضير السبانخ، كما تعد السبانخ من الخضروات عالية القيمة الغذائية، لما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة عديدة، إلا أن الكثير من الأطفال لا يفضلون تناولها بالطريقة التقليدية بالصلصة، لذلك يحاول الشيفات تقديم وصفات مختلفة وغير تقليدية.

طريقة عمل السبانخ باللحمة المفرومة

المكونات

كيلو جرام من السبانخ.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم.

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4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

مكعب مرق دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

عصير ليمون (اختياري).

طريقة التحضير

تغسل أوراق السبانخ جيدًا بالماء النظيف للتخلص من أي أوساخ أو رمال.

صفّي أوراق السبانخ من الماء واتركها جانبًا.

يقطّع البصل إلى شرائح رفيعة.

يفرم الثوم ناعمًا.

يسخّن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل إلى الزيت وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم المفروم إلى البصل وقلّبه لثوانٍ قليلة.

أضيفي اللحم المفروم إلى القدر وقلّبه حتى ينضج تمامًا.

أضيفي أوراق السبانخ إلى القدر مع اللحم.

قلبي السبانخ مع اللحم حتى يذبل حجمها.

أضيفي مكعب المرق إلى القدر مع الماء المغلي.

تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى تنضج السبانخ.

قدمي السبانخ ساخنة مع الأرز أو الخبز.

يمكنك إضافة عصير الليمون إلى السبانخ قبل التقديم حسب الرغبة.

طريقة عمل السبانخ بدون لحمة

المكونات:

كيلو جرام من السبانخ.

بصلة متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

عصير ليمون (اختياري).

طريقة التحضير

اغسلي أوراق السبانخ جيدًا بالماء النظيف للتخلص من أي أوساخ أو رمال.

صفّي أوراق السبانخ من الماء واتركيها جانبًا.

قطعي البصل إلى شرائح رفيعة.

افرمي الثوم ناعمًا.

سخّني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل إلى الزيت وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم المفروم إلى البصل وقلّبيه لثوانٍ قليلة.

أضيفي أوراق السبانخ إلى القدر وقلّبيها حتى يذبل حجمها.

أضيفي الماء إلى القدر واتركيه يغلي.

تبّلي الخليط بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 10-15 دقائق حتى تنضج السبانخ.

قدمي السبانخ ساخنة مع الأرز أو الخبز.

يمكنك إضافة عصير الليمون إلى السبانخ قبل التقديم حسب الرغبة.

طريقة عمل السبانخ بالكريمة والبروكلي

السبانخ

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة غير تقليدية، لعمل السبانخ، وهي شوربة السبانخ بالكريمة والبروكلي، لذيذة وقيمتها الغذائية عالية.

مكونات عمل السبانخ بالكريمة والبروكلي

٥٠٠جرام سبانخ طازجة (يمكنك استخدام المجمّدة)

رأس بروكلي صغير

حبة بصل أحمر، مفروم

فصين ثوم، مدقوقين

٤ أكواب مرق دجاج

١/٢ كوب كريمة الطبخ

ملعقتين كبيرتين زبدة

١/٢ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

بشر ليمونة

ملعقة صغيرة ملح

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود

١/٤ كوب جبن بارميجان مبشور

خطوات تحضير السبانخ بالكريمة والبروكلي

يشوح البصل والثوم في الزبدة بوعاء عميق.

تضاف السبانخ، ثم يقلب الكل على نار هادئة.

في هذه الاثناء يطحن البروكلي مع الجبن البارميجان في محضرة الطعام.

يضاف مزيج البروكلي والجبن للوعاء، ويقلب الكل مع اضافة بشر الليمون.

يتم إضافة المرق تدريجيا مع التقليب، ثم يغطى القدر ويترك على نار هادئة مدة ١٣ دقيقة.

يطحن الكل باستخدام المطحنة الكهربائية، ثم يعاد القدر على النار.

تضاف الكريمة، ويتبل الكل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

تقدم الشوربة بالهنا والشفا.

طريقة عمل فتة السبانخ

وتقدم الشيف آسيا طريقة عمل السبانخ، بوصفة أخرى جديدة وغير تقليدية، وهي فتة السبانخ بالزبادي وزيت الزيتون.

فتة السبانخ

مكونات فتة السبانخ:

500 جرام لحم مفروم

كيلو سبانخ مفرومة

4 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

حبة بصل مفروم

ملعقة صغيرة بهارات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 كوب خبز شامي مقطع ومحمص

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب زبادي

½ كوب طحينة

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون

¼ كوب صنوبر مقلي

¼ كوب حب رمان

خطوات تحضير فتة السبانخ:

* ضعي زيت الزيتون على النار، ثم ضيفي البصل والثوم وشوحيهم، ثم ضيفي اللحمة المفرومة وتبليها بالملح والفلفل.

* ضيفي السبانخ والكزبرة على اللحمة، وشوحيها جيدا.

طريقة تحضير صوص فتة السبانخ

* ضعي الثوم والطحينة على الزبادي، وقلبيهم جيدا، ثم ضيفي الليمون وتبليها بالملح والفلفل.

* في طبق التقديم ضعي العيش المقلي، ثم ضيفي طبقة من السبانخ باللحمة، ثم ضيفي صوص الزبادي.

وزينيها باللوز والصنوبر والرمان وقدميها ساخنة.