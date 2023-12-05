الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل السبانخ، بالصلصة واللحمة المفرومة أكلة مميزة لأول الشهر

السبانخ بالصلصة واللحمة
السبانخ بالصلصة واللحمة المفرومة، فيتو

 

طريقة عمل السبانخ، بالصلصة واللحمة المفرومة، من الأكلات المغذية عالية القيمة الغذائية، فتعتبر السبانخ من الخضراوات الشتوية، الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، ولذلك لابد أن تحرص كل أم أن تقدمها لأبنائها بشكل منتظم طوال فصل الشتاء.
 

طريقة عمل السبانخ

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل السبانخ بالصلصة واللحمة المفرومة.

 

المكونات

500 جرام سبانخ طازج
250 جرام لحمة مفرومة
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة سمن
3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/4 كوب كسبرة خضراء مفرومة

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طريقة عمل السبانخ

اغسلي السبانخ جيدًا وتخلصي من أي أوراق صفراء أو متعفنة.
قطعي السبانخ إلى قطع صغيرة.
في قدر على نار متوسطة، سخني السمن ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.
أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي حتى تتغير لونها.
أضيفي صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.
غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، أو حتى ينضج اللحم.
أضيفي السبانخ وقلبي لمدة 5 دقائق، أو حتى يذبلوا.
أضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة وقدميها ساخنة مع الأرز أو الخبز.

 

نصائح لطعم اغنى وألذ

يمكنك إضافة 1/2 كوب جبن موتزاريلا أو جبن بارميزان المبشور إلى السبانخ قبل تقديمها.
يمكنك أيضًا إضافة 1/2 كوب من الفريك أو الأرز المسلوق إلى السبانخ.
إذا كنت تريدين سبانخ أكثر حلاوة، يمكنك إضافة 1 ملعقة صغيرة من السكر إلى السبانخ أثناء الطهي.

 

طريقة عمل حساء السبانخ

حساء السبانخ

طريقة عمل حساء السبانخ، من الوصفات سريعة التحضير، كما أن قيمتها الغذائية عالية، ونستعرض طريقتها في السطور التالية.

 

المكونات
500 جرام سبانخ طازج
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة سمن
1 ملعقة كبيرة دقيق
1 كوب مرق دجاج أو لحم
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

 

طريقة التحضير

اغسل السبانخ جيدًا وتخلصي من أي أوراق صفراء أو متعفنة.
قطعي السبانخ إلى قطع صغيرة.
في قدر على نار متوسطة، سخني السمن ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.
أضيفي السبانخ وقلبي لمدة 5 دقائق.
اضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة.
أضيفي المرق والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.
غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، أو حتى ينضج السبانخ.
قدمي السبانخ ساخنة مع الأرز أو الخبز.

 

نصائح لطعم ألذ

يمكنك إضافة 1/2 كوب جبن موتزاريلا أو جبن بارميزان المبشور إلى السبانخ قبل تقديمها.
يمكنك أيضًا إضافة 1/2 كوب من الفريك أو الأرز المسلوق إلى السبانخ.
إذا كنت تريدين سبانخ أكثر حلاوة، يمكنك إضافة 1 ملعقة صغيرة من السكر إلى السبانخ أثناء الطهي.

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