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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

سعر الفواكه اليوم،
سعر الفواكه اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، شهد  سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين، تباينًا في أسعار مختلف أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، في السطور التالية، وجاءت كالتالي:

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور، فيتو

50 قرشًا تراجعًا في أسعارالبرتقال والموالح

وتباينت أسعار البرتقال والموالح الأخرى في سوق العبور لجملة الفاكهة؛ إذ سجل سعر كيلو جريب فروت من 8.5 إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، كيلو برتقال صيفي من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، يوسفي من 4 إلى 13 جنيهًا.

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فيما سجل سعر كيلو عنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا، سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 120 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور، فيتو

100 جنيه أعلى أسعار كيلو التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة

وعن أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة، تراوح  سعر كيلو تفاح لبناني من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح إيطالي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح سوري من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح جولدن من 45 إلى 85 جنيهًا.

سعر البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وفيما يخص سعر البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بلح سيوي من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور، فيتو

ارتفاع أسعار الجوافة في سوق العبور اليوم الإثنين

 وعن  أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر رمان من 10 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر رمان ثلاجة من 9 إلى 15 جنيهًا، ارتفاع جنيهين عن سعره السابق، سعر كانتلوب من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر الجوافة بين 12 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق، سعر كيلو مانجو مستورد سوداني من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار البطيخ في سوق العبور اليوم الإثنين

أما سعر البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 42 إلى 56 جنيهًا، سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 64 إلى 80 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 24 إلى 36 جنيهًا.

سعر الفواكه اليوم في سوق الجملة، فيتو

الخوخ يسجل 30 جنيهًا في سوق الجملة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو قشطة عبد الرازق من 50 إلى 150 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو نبق من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا، كيلو باباظ من 12 إلى 15 جنيهًا.

نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كمثرى مستوردة من 50 إلى 100 جنيه، كيلو كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا، كيلو نكتارين بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو أناناس 75 جنيهًا، كيلو حرنكش من 25 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفواكه اليوم في سوق الجملة

تراوح سعر كيلو قشطة بلدي من 20 إلى 55 جنيهًا، كيلو أبوفروة من 75 إلى 85 جنيهًا،  بشملة من 10 إلى 15 جنيهًا، كيلو برقوق مستورد من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو جنزبيل من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو دوم 20 جنيهًا.

أسعار الموز في السوق اليوم الإثنين

وعن سعر الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو موز بيكو من 9 إلى 17 جنيهًا، سعر كيلو موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر كيلو موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو موز مستورد من 30 إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو موز مغربي من 9 إلى 13 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، الكانتلوب يتراجع 6 جنيهات في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، الحرنكش بـ 40 جنيهًا في سوق العبور

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