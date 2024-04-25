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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 7 جنيهات في سوق العبور

الفاكهة، فيتو
الفاكهة، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، شهد  سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، تباينًا في أسعار مختلف أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 25 أبريل 2024، في السطور التالية، وجاءت كالتالي:

 أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الخميس

وتباينت أسعار البرتقال والموالح الأخرى في سوق العبور لجملة الفاكهة؛ إذ سجل سعر كيلو برتقال صيفي من 5 إلى 7 جنيهات،  كيلو جريب فروت من 5 إلى 9 جنيهات، يوسفي من 4 إلى 12 جنيهًا.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

فيما سجل سعر كيلو عنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا، سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 120 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وعن أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة، تراوح سعر كيلو تفاح سوري من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح إيطالي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح لبناني من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح جولدن من 45 إلى 85 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وفيما يخص أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، تراوح سعر كيلو بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو بلح سيوي من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

الرمان يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور اليوم الخميس

 وعن  أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر كانتلوب من 8 إلى 17 جنيهًا، سعر الجوافة بين 10 إلى 18 جنيهًا، سعر رمان من 10 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو فراولة من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو مانجو مستورد سوداني من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار البطيخ في سوق العبور اليوم الخميس

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، تراوح سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 64 إلى 80 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 42 إلى 56 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 24 إلى 36 جنيهًا.

الخوخ يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كيلو قشطة عبد الرازق من 50 إلى 150 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو نبق من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا، كيلو باباظ من 12 إلى 15 جنيهًا.

نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا، كيلو نكتارين بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو أناناس 75 جنيهًا، كمثرى مستوردة من 50 إلى 100 جنيه، كيلو حرنكش من 25 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو أبوفروة من 75 إلى 85 جنيهًا، بشملة من 10 إلى 15 جنيهًا، كيلو برقوق مستورد من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قشطة بلدي من 20 إلى 55 جنيهًا،  كيلو جنزبيل من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو دوم 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، تراوح سعر كيلو موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو موز بيكو من 9 إلى 17 جنيهًا، سعر كيلو موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر كيلو موز مستورد من 30 إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو موز مغربي من 9 إلى 13 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تواصل الارتفاع في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

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