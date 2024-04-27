السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، الحرنكش بـ 40 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، شهد  سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024، تباينًا في أسعار مختلف أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 27 أبريل 2024، في السطور التالية، وجاءت كالتالي: 

 أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم السبت

وتباينت أسعار البرتقال والموالح الأخرى في سوق العبور لجملة الفاكهة؛ إذ سجل سعر كيلو جريب فروت من 5 إلى 9 جنيهات، يوسفي من 4 إلى 12 جنيهًا، كيلو برتقال صيفي من 5 إلى 7 جنيهات.

Advertisements

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

فيما سجل سعر كيلو عنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا، سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 120 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

وعن أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة، تراوح سعر كيلو تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح إيطالي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح سوري من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح لبناني من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح جولدن من 45 إلى 85 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

وفيما يخص أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت، تراوح سعر كيلو بلح سيوي من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا.

 أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

الرمان يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور اليوم السبت

 وعن  أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح  سعر كيلو فراولة من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر رمان من 10 إلى 22 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 17 جنيهًا، سعر الجوافة بين 10 إلى 18 جنيهًا، سعر كيلو مانجو مستورد سوداني من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار البطيخ في سوق العبور اليوم السبت

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت، تراوح سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 64 إلى 80 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 42 إلى 56 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 24 إلى 36 جنيهًا.

الخوخ يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا، كيلو قشطة عبد الرازق من 50 إلى 150 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو نبق من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو باباظ من 12 إلى 15 جنيهًا.

نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو أناناس 75 جنيهًا، كمثرى مستوردة من 50 إلى 100 جنيه، كيلو كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا، كيلو نكتارين بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو حرنكش من 25 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو قشطة بلدي من 20 إلى 55 جنيهًا،  كيلو جنزبيل من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو أبوفروة من 75 إلى 85 جنيهًا، بشملة من 10 إلى 15 جنيهًا، كيلو برقوق مستورد من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو دوم 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت، تراوح سعر كيلو موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر كيلو موز مغربي من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر كيلو موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو موز بيكو من 9 إلى 17 جنيهًا، سعر كيلو موز مستورد من 30 إلى 60 جنيهًا.

txt

أسعار الفاكهة اليوم، نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

txt

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 7 جنيهات في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفاكهة اسعار البرتقال أسعار البرتقال والموالح أسعار العنب اسعار الفاكهة اليوم سعر الجوافة سعر خوخ سعر كيلو بلح سعر كيلو تفاح سعر كيلو عنب سوق العبور سوق العبور اليوم سوق العبور لجملة الفاكهة

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والجوافة في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، 60 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الموز في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 100 جنيه في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع لـ 11 جنيهًا للكيلو في سوق العبور
ads

الأكثر قراءة

صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

10 معلومات عن أهمية الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا

بيغفلونا، حيلة الشركة المنتجة لـ شيبسي لزيادة الأسعار، وشعبة المواد الغذائية تفضحها

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

الاستقالات تضرب جيش الاحتلال، أنباء عن استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة الإسماعيلي

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

منوعات

المزيد

مدينة يابانية تحجب رؤية معلم سياحي شهير لسبب غريب

حدثت بعد ساعات من توقعاته، ماذا قال عالم الزلازل الهولندي عن تايوان

صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

طائرة الموت، حادث غريب لطائرة بوينج أثناء تحليقها في السماء ونجاة 176 راكبا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بقدوم فترة راحة

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية