أسعار الفاكهة اليوم، الكانتلوب يتراجع 6 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، تباينًا في أسعار مختلف أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 28 أبريل 2024، في السطور التالية، وجاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأحد

وتباينت أسعار البرتقال والموالح الأخرى في سوق العبور لجملة الفاكهة؛ إذ سجل سعر كيلو جريب فروت من 6 إلى 9 جنيهات، كيلو برتقال صيفي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، يوسفي من 4 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

فيما سجل سعر كيلو عنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا، سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 120 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

وعن أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة، تراوح سعر كيلو تفاح لبناني من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح إيطالي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح سوري من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح جولدن من 45 إلى 85 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

وفيما يخص أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، تراوح سعر كيلو بلح سيوي من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

الرمان يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر رمان من 11 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، سعر رمان ثلاجة من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر كانتلوب من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، سعر الجوافة بين 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، سعر كيلو مانجو مستورد سوداني من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار البطيخ في سوق العبور اليوم الأحد

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 42 إلى 56 جنيهًا، سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 64 إلى 80 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 24 إلى 36 جنيهًا.

الخوخ يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر خوخ بلدي عريشي من 15 إلى 30 جنيهًا، كيلو قشطة عبد الرازق من 50 إلى 150 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو نبق من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا، كيلو باباظ من 12 إلى 15 جنيهًا.

نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كمثرى مستوردة من 50 إلى 100 جنيه، كيلو كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا، كيلو نكتارين بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو أناناس 75 جنيهًا، كيلو حرنكش من 25 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو أبوفروة من 75 إلى 85 جنيهًا، كيلو قشطة بلدي من 20 إلى 55 جنيهًا، بشملة من 10 إلى 15 جنيهًا، كيلو برقوق مستورد من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو جنزبيل من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو دوم 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، تراوح سعر كيلو موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر كيلو موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو موز بيكو من 9 إلى 17 جنيهًا، سعر كيلو موز مستورد من 30 إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو موز مغربي من 9 إلى 13 جنيهًا.