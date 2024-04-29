استشاري يحذر من خطورة تخزين أدوية بالثلاجة: تفقد فاعليتها

تحرص الأمهات على الاحتفاظ بالأدوية فى الثلاجة طالما أن صلاحيتها سارية حتى تنفذها فى وقت الأزمات عند شعور الطفل بأى أعراض.

وهذه الطريقة تتبعها معظم الأمهات دون الوعى بأن الأدوية بمجرد فتحها تفقد صلاحيتها فى فترة قصيرة ما يفقدها فاعليتها.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: “أي دواء سخونية تم استخدامه من شهر وتم بعدها حفظه بالثلاجة لا يجوز إعطاؤه للطفل مرة أخرى لأن المادة الفعالة التي يحتوي عليها انتهت، فالأدوية لها صلاحية من تاريخ الإنتاج وصلاحية من تاريخ الفتح والاستخدام، وهذا كثير من الأمهات لا تعى له”.

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وأضاف عبد الحميد، أن معنى أن الصلاحية عامان على علبة الدواء فهذا يعنى أنه يمكن فتح الدواء واستخدامه خلال هذه الفترة، ولكن لا يعنى أن نفتحه وتستخدمها بعد الفتح عامان، فهذا خطأ لأن مع الوقت بعد الفتح مفعول الدواء ينتهى.

صلاحية الأدوية بعد فتحها

وأوضح أن صلاحية الأدوية بعد فتحها، كالتالى:

دواء الشرب، صلاحيته 12 أسبوعا بعد الفتح.

المعلق، صلاحيته أسبوعين من تاريخ الفتح وهذا الدواء يجب أن يرج قبل الاستخدام.

المضاد الحيوى، صلاحيته أسبوع من فتحه.

قطرات ومراهم العين والأنف والأذن، صلاحيتها 4 أسابيع "شهر" من بداية الاستخدام.

بخاخات الفم، صلاحيتها من الصلاحية المكتوبة على العلبة.

بخاخات الأنف، حسب التاريخ المكتوب على العلبة.

الكريمات، صلاحيتها 12 أسبوعا بعد الفتح.

اللبوس من تاريخ الصلاحية المكتوب على العلبة.

نقط الفم، صلاحيتها شهر بعد الفتح.

صلاحية الأدوية، فيتو

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك

وهناك عدة نصائح غذائية يجب اتباعها مع الأطفال حفاظا على صحتهم، منها:

التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

- منع الوجبات السريعة، ومنها المقليات، التي تحتوي على الكثير من الدهون إلى جانب أنها لا تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الطفل، واستبدالها بالأكلات الصحية التي تستطيعين طهيها بنفسك.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية من الفاكهة الطازجة، وهذا لأن المشروبات الغازية تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام وغيرها.

- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

- تشجيع الطفل على شرب الماء، والذي يقي من الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى أن شرب الماء يساعد على عمل أجهزة الجسم بشكل طبيعي، ويسهم في الوقاية من العديد من الأمراض التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال.

- تقديم الفاكهة والخضراوات الطازجة بشكل يومي للطفل للحصول على أفضل الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها جسم الطفل، ومن الممكن أن تقدم الفواكه على هيئة عصير بدون سكر أو محلى بملعقة صغيرة من عسل النحل.

- الاهتمام بتقديم الدجاج واللحوم للأطفال والتي تحتوي على البروتين اللازم للطفل، وإذا كان الطفل لا يحب تناول اللحوم من الممكن تقديمها بأشكال مختلفة يحبها الطفل مثل الكفتة أو الفطائر المحشوة باللحم المفروم، وكذلك الدجاج أيضا له الكثير من الطرق التي يحبها الأطفال.

- تقديم الحبوب الكاملة، حيث يجب استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر الذي يحتوي على الحبوب الكاملة، التي تمد جسم الطفل بالطاقة وتساعده على النمو، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى الألياف الصحية التي تحافظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.