هل تتغير مواعيد تناول الأدوية مع تطبيق التوقيت الصيفي؟

ساعات قليلة ويبدأ التوقيت الصيفي والتغيير في الساعة يحدث بسببه ارتباك فى المواعيد، وتتأثر الساعة البيولوجية لجسم الإنسان كما يتسبب تغيير الساعة في حيرة المرضى في مواعيد تناول الأدوية إذا كانت يمكن تغييره مع تغيير الساعة أم لا.

نصائح للتعامل مع التوقيت الصيفي

ووجه الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية نصائح للتعامل مع التوقيت الصيفي مشيرا إلى إنه مع تغيير الساعة وبدء التوقيت الصيفي يجب الحرص على تناول الأدوية في الموعد المحدد لها وتواصل الوقت أي أن الدواء الذي يؤخذ كل ١٢ ساعة يجب تناوله بعد مرور ١٢ ساعة فقط وهكذا بالنسبة للأدوية التي تؤخذ بعد ٨ ساعات.

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وأكد لـ"فيتو" استمرارية تواصل تناول الأدوية والفاصل الزمني بين كل جرعة وليس ساعة محددة تؤخذ فيها.

التوقيت الصيفي

أدوية مرتبطة بالساعة البيولوجية لجسم الإنسان

وأشار الصيدلي على عبد الله إلى أن هناك أدوية مرتبطة بالساعة البيولوجية لجسم الإنسان، وأدوية مرتبطة بتناول الطعام، وأدوية تؤخذ مبكرا مع شروق الشمس مثل أدوية علاج الغدة الدرقية وهكذا يجب الحرص على تناولها في موعدها وأدوية مثل مدرات البول تؤخذ على الريق.

ونصح الدكتور على عبدالله بتناول المكملات الغذائية التى لها اصل عشبي التى تساعد على علاج اكتئاب ما بين الفصول وتحفز النشاط البدني والذهني

واشار الى ان المكملات الغذائية التى تحتوي على نبات الجينسينج والاشواجندا تعالج الاجهاد والاكتئاب ونصح بالحفاظ على مواعيد النوم والحصول على قسط كافي من الراحة والنوم.

الحفاظ على مواعيد النوم

ونصح بالحفاظ على مواعيد النوم والاهتمام بتناول السوائل وشرب الماء في موسم الصيف لتجنب الجفاف

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بدء نظام التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل.

وأشارت الصفحة إلى أن نظام التوقيت الصيفي يحدده القانون رقم 24 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2023، والذي نصّ في مادته الأولى، على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.