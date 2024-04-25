الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل تتغير مواعيد تناول الأدوية مع تطبيق التوقيت الصيفي؟

موايد تناول الأدوية
موايد تناول الأدوية في التوقيت الصيفي،فيتو

ساعات قليلة ويبدأ التوقيت الصيفي والتغيير في الساعة يحدث بسببه ارتباك فى المواعيد، وتتأثر الساعة البيولوجية لجسم الإنسان كما يتسبب تغيير الساعة في حيرة المرضى في مواعيد تناول الأدوية إذا كانت يمكن تغييره مع تغيير الساعة أم لا.

نصائح للتعامل مع التوقيت الصيفي

ووجه الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية نصائح للتعامل مع التوقيت الصيفي مشيرا إلى إنه مع تغيير الساعة وبدء التوقيت الصيفي يجب الحرص على تناول الأدوية في الموعد المحدد لها وتواصل الوقت أي أن الدواء الذي يؤخذ كل ١٢ ساعة يجب تناوله بعد مرور ١٢ ساعة فقط وهكذا بالنسبة للأدوية التي تؤخذ بعد ٨ ساعات.

Advertisements

وأكد لـ"فيتو" استمرارية تواصل تناول الأدوية والفاصل الزمني بين كل جرعة وليس ساعة محددة تؤخذ فيها.

التوقيت الصيفي

أدوية مرتبطة بالساعة البيولوجية لجسم الإنسان

وأشار الصيدلي على عبد الله إلى أن هناك أدوية مرتبطة بالساعة البيولوجية لجسم الإنسان، وأدوية مرتبطة بتناول الطعام، وأدوية تؤخذ مبكرا مع شروق الشمس مثل أدوية علاج الغدة الدرقية وهكذا يجب الحرص على تناولها في موعدها وأدوية مثل مدرات البول تؤخذ على الريق.

ونصح الدكتور على عبدالله بتناول المكملات الغذائية التى لها اصل عشبي  التى تساعد على علاج اكتئاب ما بين الفصول وتحفز النشاط البدني والذهني 

واشار الى ان المكملات الغذائية التى تحتوي على نبات الجينسينج والاشواجندا تعالج الاجهاد والاكتئاب ونصح بالحفاظ على مواعيد النوم والحصول على قسط كافي من الراحة والنوم.

 

الحفاظ على مواعيد النوم 

ونصح بالحفاظ على مواعيد النوم والاهتمام بتناول السوائل وشرب الماء في موسم الصيف لتجنب الجفاف 

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بدء نظام التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل.

وأشارت الصفحة إلى أن نظام التوقيت الصيفي يحدده القانون رقم 24 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2023، والذي نصّ في مادته الأولى، على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اكتئاب ما بين الفصول الاشواجندا الاكتئاب التوقيت الشتوي الساعة البيولوجية التوقيت الصيفي الدراسات الدوائية المكملات الغذائية الغدة الدرقية مواعيد تناول الأدوية

مواد متعلقة

قبل ساعات من تطبيقه، تأثير التوقيت الصيفي وتغيير الساعة على الصحة

الصحة: فحص 6.3 مليون طفل للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع

علاج جميع المصابين مجانًا، نادي الترسانة يتحمل مسؤولية حادث تسريب غاز الكلور
ads

الأكثر قراءة

حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

زاهي حواس يفجر قنبلة في وجه إسرائيل بعد هجوم الإعلام العبري عليه (فيديو)

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

رضا البحراوي: عندي 8 عيال آخرهم ريان والعزوة أهم حاجة في حياتي (فيديو)

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

حسين الشحات يظهر في قائمة الأهلي أمام مازيمبي

كرة اليد، الزمالك يتأهل لنهائي أفريقيا بعد الفوز على أمل سكيكدة الجزائري

منوعات

المزيد

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار بقائه حتى 2025.. أرقام تشافي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: لما تسمع الاغاني الوطنية وتبكي هذا إحساس بنعمة الله (فيديو)

معنى يشري نفسه، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 207 من سورة البقرة

معجزة عصا موسى، تفسير الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية