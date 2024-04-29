جامعة الفيوم توقع بروتوكولا مع شركة يابانية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني وشركة يازاكي اليابانية لصناعة ضفائر السيارات، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة، بهدف دعم تنفيذ برامج المركز.

مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني

وقال رئيس جامعة الفيوم، أن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الفيوم تم إنشاؤه عام 2023، في إطار التعاون ما بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الفيوم، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف رفع مهارات وقدرات طلاب جامعة الفيوم وتأهيلهم لسوق العمل.

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ويساعد المركز الطلاب على متابعة اختياراتهم المهنية وتيسير التحاقهم بسوق العمل، بالأضافة إلى تسهيل معرفة الطلاب بالفرص التدريبية والتوظيفية من خلال الإعلان عنها، أو من خلال ملتقيات التوظيف التي تقيمها الجامعة، وتساعد الدورات التدريبية، التي يقدمها المركز، على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل وزيادة قدرة الخريجين التنافسية في سوق العمل، ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم.

أهداف البروتوكول

فيما قال الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم تنفيذ برامج المركز الجامعي للتطوير المهني، وتشمل ٦ برامج، هي تعريف الطلاب والخريجين على سوق العمل، وسد احتياجاتهم المعلوماتية عن السوق الفعلي، والقائم بمحافظة الفيوم، كما يقدم خدمة التدريب والتوعية للطلاب والخريجين والمساعدة في حصول الطلاب على وظائف داخل مقر أعمالهم، وتوفير فرص من خلال علاقاتهم، والمشاركة في معارض التوظيف.

وأضاف، أن الجامعة ستقوم بتقديم خدمة الاستشارات والتدريبات العامة والمتخصصة لطلبة الجامعة، وتوفير خريجين ذوي مهارات وعلم في حالة احتياج الشركة لشغل وظائف لديها، وتوفير وإقامة مؤتمرات تستطيع الشركة من خلالها عرض فكرها ورؤيتها، ومساعدة الطلاب للوصول إلى الهدف المنشود من خلال تحقيق الكفاءة المطلوبة لسوق العمل.

وكذلك المشاركة في أنشطة التوعية والتعريفة والمسابقات والمنافسات الطلابية، وأيضًا المساعدة في زيادة وعي الطلاب ببيئة سوق العمل، والإعلان عن فرص العمل والتدريب المتاحة لدى الشركة لخريجي المركز من خلال فاعليات التوظيف المختلفة التي يقدمها المركز، وتقديم المساعدة والمشاركة في ملتقيات التوظيف وموائد الحوار الذي تنظمها الجامعة، وتوفير تدريبات صيفية سنوية يتم اختيار المتقدمين فيها عن طريق مسابقة يشرف عليها المركز الجامعي للتطوير المهني والشركة.

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