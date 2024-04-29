الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الفيوم توقع بروتوكولا مع شركة يابانية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

تعاون بين جامعة الفيوم
تعاون بين جامعة الفيوم وشركة يازاكي اليابانية، فيتو

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني وشركة يازاكي اليابانية لصناعة ضفائر السيارات، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة، بهدف دعم تنفيذ برامج المركز.

مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني

وقال رئيس جامعة الفيوم، أن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الفيوم تم إنشاؤه عام 2023، في إطار التعاون ما بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الفيوم، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف رفع مهارات وقدرات طلاب جامعة الفيوم وتأهيلهم لسوق العمل.

Advertisements

ويساعد المركز الطلاب على متابعة اختياراتهم المهنية وتيسير التحاقهم بسوق العمل، بالأضافة إلى تسهيل معرفة الطلاب بالفرص التدريبية والتوظيفية من خلال الإعلان عنها، أو من خلال ملتقيات التوظيف التي تقيمها الجامعة، وتساعد  الدورات التدريبية، التي يقدمها المركز،  على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل وزيادة قدرة الخريجين التنافسية في سوق العمل، ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم.

أهداف البروتوكول

فيما قال الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم تنفيذ برامج المركز الجامعي للتطوير المهني، وتشمل ٦ برامج، هي  تعريف الطلاب والخريجين على سوق العمل، وسد احتياجاتهم المعلوماتية عن السوق الفعلي،  والقائم بمحافظة الفيوم، كما يقدم خدمة التدريب والتوعية للطلاب والخريجين والمساعدة في حصول الطلاب على وظائف داخل مقر أعمالهم،  وتوفير فرص من خلال علاقاتهم، والمشاركة في معارض التوظيف.

وأضاف، أن الجامعة ستقوم  بتقديم خدمة الاستشارات والتدريبات العامة والمتخصصة لطلبة الجامعة، وتوفير خريجين ذوي مهارات وعلم في حالة احتياج الشركة لشغل وظائف لديها، وتوفير وإقامة مؤتمرات تستطيع الشركة من خلالها عرض فكرها ورؤيتها، ومساعدة الطلاب للوصول إلى الهدف المنشود من خلال تحقيق الكفاءة المطلوبة لسوق العمل.

وكذلك المشاركة في أنشطة التوعية والتعريفة والمسابقات والمنافسات الطلابية، وأيضًا المساعدة في زيادة وعي الطلاب ببيئة سوق العمل، والإعلان عن فرص العمل والتدريب المتاحة لدى الشركة لخريجي المركز من خلال فاعليات التوظيف المختلفة التي يقدمها المركز، وتقديم المساعدة والمشاركة في ملتقيات التوظيف وموائد الحوار الذي تنظمها الجامعة، وتوفير تدريبات صيفية سنوية يتم اختيار المتقدمين فيها عن طريق مسابقة يشرف عليها المركز الجامعي للتطوير المهني والشركة.

 

يوفر 1500 فرصة عمل، محافظ الفيوم يفتتح الملتقي التوظيفي الأول بالجامعة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 29-4-2024 في محافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم جامعة الفيوم شركة يازاكي اليابانية مصنع ضفائر السيارات الكهربائية تعاون بين جامعة الفيوم وشركة يازاكي اليابانية تأهيل الخريجين لسوق العمل

مواد متعلقة

براءة مرتضى منصور من سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

يوفر 1500 فرصة عمل، محافظ الفيوم يفتتح الملتقي التوظيفي الأول بالجامعة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 29-4-2024 في محافظة الفيوم

نقابة المعلمين في الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لأعضائها، غدا
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

براءة مرتضى منصور من سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

ساويرس يكشف أعظم أفلام السينما في العالم وأقرب الفنانين العالميين لشخصيته

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

نعمت شفيق تحث الطلاب المعتصمين في جامعة كولومبيا على التفرق طوعا

خالد عبد الغفار يناقش مع نظيرته القطرية فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية

منوعات

المزيد

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads