يوفر 1500 فرصة عمل، محافظ الفيوم يفتتح الملتقي التوظيفي الأول بالجامعة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الملتقى التوظيفي الأول لخريجي الجامعة والتعليم الفني، الذي يقام على مدى يومي 29 و30 أبريل الجاري، بالتعاون مع مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 36 شركة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية، لتوفير 1500 فرصة عمل للخريجين.

تحول مصر الي دولة بنية معلوماتية

قال محافظ الفيوم، إن مصر تؤهل نفسها كدولة بنية معلوماتية غير مسبوقة، ما يتيح فرص عمل كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، موجهًا الشباب والطلاب إلى ضرورة الاجتهاد والمثابرة والتدريب الجيد والتعليم المستمر، حتى يكونوا مؤهلين لسوق العمل، مضيفًا أن من يريد أن يكون لديه مستقبلًا متميزًا لا بد له أن يكد ويتعب ويستغل قدراته وينميها، مع اقتناص جميع الفرص المتاحة والاستفادة من التدريب والتعليم المستمر في مجال تخصصه.

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الفيوم حاضنة القطاع الخاص

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لديها القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الأنشطة الزراعية والصناعية، وهي حاضنة ممتازة للعديد من الشركات والأنشطة الاقتصادية.

ولفت إلى أن التعاون الوثيق بين المحافظة وجامعة الفيوم في مختلف المجالات، ومنها مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات، وتنفيذ عدد من التطبيقات التي تعتمد عليها المحافظة.

تواصل الجامعة مع الخريجين

وأكد رئيس جامعة الفيوم، أن عقد الملتقيات التوظيفية يسهم بشكل كبير في بناء جسر من التواصل بين الجامعة والخريجين، وفتح آفاق الحوار الهادف والبناء حول المشكلات والتحديات التي تواجه الخريجين بسوق العمل، وكيفية التغلب عليها في ظل المستجدات والتحديات الراهنة.

وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أن الملتقى ضمن رؤية الجامعة لمبادرات التشغيل والتدريب لطلابها وخريجيها، وتوافقًا مع خطة الجامعة فى سعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية وفق متطلبات سوق العمل، كما أن الملتقيات التوظيفية تعد أحد أوجه التكامل بين الجامعة والمحافظة والقطاع الخاص، في إطار منظومة العمل التشاركي بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى لمزيد من تدريب خريجيها، لتأهلهم لسوق العمل، فضلًا عن العمل لتطبيق مشروعات التخرج الخاصة بطلابها ضمن خطة مدروسة بما يعود بالنفع على المجتمع.

تأهيل الخريجين

وأكد رئيس جامعة الفيوم، حرص الجامعة على استحداث كل متطلبات التأهيل للخريجين، حيث تم إنشاء مركز التدريب المهني، لتأهيل وتدريب طلاب الجامعة على اكتساب المهارات العملية، وخلق بيئة اتصال بين الطالب وسوق العمل خلال فترة الدراسة، مشيرًا إلى أهمية إعداد الخريج حتى قبل التحاقه بالدراسة الجامعية، من خلال إكسابه مهارات التعامل مع التكنولوجيا والأنظمة العملية والعلمية الحديثة.

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