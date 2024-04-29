جامعة الفيوم تنظم اليوم الملتقى التوظيفي الأول

قال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، إن الجامعة تنظم "ملتقى التوظيف الأول"، اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

الاعتماد والجودة

يذكر أن جامعة الفيوم، قد استقبلت، أمس الأحد، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مكون من 3 فرق للمراجعة، لاعتماد كليات الطب والهندسة والآداب.

وتولى الإدارة العليا لجامعة الفيوم، اهتمامًا بالغًا بزيارات فرق الجودة وتحرص على التواصل المستمر مع الهيئة، لما لها من أهمية للارتقاء بتصنيف الجامعة عالميًا، كما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.

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الكليات المعتمدة

وجامعة الفيوم بها ٧ كليات معتمدة، "كليات السياحة والفنادق والعلوم وكلية التربية للطفولة المبكرة وكذلك كليات الآثار والتربية والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي".

فريق اعتماد كلية الطب

يذكر أن زيارة فريق عمل تهدف لاعتماد كلية الطب من الدكتورة مايسة عباس محمد عامر الأستاذ بطب الإسكندرية، الدكتورة أمانى إبراهيم محمد البرايرى طب قصر العينى، والدكتورة مي أحمد أمين حمزة طب عين شمس، والدكتور حمدى أحمد حسين تمام طب قنا، والدكتور عبد العزيز محمد عبدالعزيز حسين طب المنصورة. وتهدف لاعتماد كلية الطب على النظام المؤسسي.

فريق اعتماد كلية الآداب

ويتكون فريق اعتماد كلية الآداب من الدكتورة نادية حسن السيد علي أستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة بنها، والدكتور شريف سنوسي عبد اللطيف السعداوي الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف، والدكتور هناء عوده خضري أحمد أستاذ التخطيط الاستراتيجي والدراسات المستقبلية كليه التربية جامعة عين شمس، والدكتور حسين محمد أحمد عبد الباسط أستاذ المناهج وطرق التدريس كليه التربية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور منى السيد حافظ عبد الرحمن أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور سعيد أحمد أبو ضيف محمود أستاذ اللغه الانجليزية كلية الآداب جامعة أسيوط، وتهدف الى الاعتماد البرامجى لبرامج علم الاجتماع والتاريخ وبرنامج لغة انجليزية.

فريق اعتماد كلية الهندسة

كما تتقدم كلية الهندسة لاعتماد برنامجي مدنى وعمارة ويتشكل الفريق الثالث من الدكتور يسري محمد موافي أستاذ الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمود محمد عبد العزيز الجمل أستاذ هندسة الري كلية الهندسة جامعة المنصورة، والدكتور معتز محمود طلبة محمد عميد المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

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