رئيس جامعة الفيوم يفتتح الملتقى التقني العاشر للطلاب المثاليين

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، الملتقى القمي العاشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، والملتقى القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم تحت شعار "لا إعاقة مع الإرادة" بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بالمكتبة المركزية.

تنظيم الملتقيات

وقال رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تحرص على تنظيم اللقاءات القمية، وتسخر من أجلها كافة الإمكانات المادية والبشرية والفنية، حتى تخرج بالمظهر اللائق والشكل المشرف المطلوب، الأمر الذي يعكس ثقة الجامعات المصرية الأخرى بجامعة الفيوم على إقامة مثل هذه الأنشطة والفعاليات.

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ووجه الطلاب بضرورة وأهمية الاستفادة من المشاركة في هذه اللقاءات التي تعتبر من أهم المغامرات والتجارب العلمية والحياتية التي يمكن خوضها خلال سنوات الدراسة، وتتيح لهم فرص للتعارف وتكوين الكثير من العلاقات والاطلاع على الثقافات المختلفة واكتساب خبرات متعددة والتعرف على أفكار متجددة في كافة المجالات، وكذلك الاستمتاع بالطابع المميز لمحافظة الفيوم التي تعتبر مصر الصغرى وتزخر بمناطق أثرية ومعالم سياحية متعددة ذات طابع عالمي.

الطلاب المشاركون

وقال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب المشاركين باللقاء القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين يبلغ ٧٢ طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى ٣٠ طالبًا وطالبة مشاركين خلال اللقاء القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة، موضحا أن اللقاءات تهدف إلى محاولة الوصول إلي الممارسة الفعلية للمثالية عن طريق استخدام العقل والسيطرة على النفس والانفعالات، من أجل تحقيق التفوق والنجاح، كما أن اللقاءات تهدف إلى الوصول إلى أفضل الممارسات التي تقدم لذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية.

وتابع أن الطلاب والطالبات يستحقوا ان ينالوا كل الدعم للدفع بالعقول المصرية لتحقيق المزيد من الإنجازات، والوصول إلى قدر أعلى من الرفاهية والراحة والتسهيل لذوي الهمم، القادرين على تحقيق أعلى درجات التفوق والنجاح.

لجنة التحكيم ومعايير الاختيار

يذكر أن لجنة تحكيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين برئاسة الدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية وبعضوية 22 من أعضاء هيئة التدريس، ويعتمد التحكيم على عدد من المعايير تشمل الاختبار التحريري في الحاسب الآلي، والاختبار التحريري في المعلومات العامة، وفي العرض التقديمي للسمات الشخصية والمظهر العام، والقدرة على إدارة الحوار، بالإضافة إلى التفوق العلمي وتقديرات السنوات السابقة، وأيضًا في التنمية البشرية وخدمة المجتمع، وفي الثقافة العامة، وكذلك اللغة العربية والإنجليزية، والأنشطة الطلابية (الكلية، الجامعة، الجامعات الدولية).

كما تقوم لجنة تحكيم الملتقي القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم بالتحكيم طبقا لعدد من معايير التقييم، تشمل المظهر العام والسمات الشخصية ومهارات العرض ومحتوي العرض وارتباطه بالموضوع، والابتكار في الموضوع والثقافة العامة والسيرة الذاتية والتفاعل والمقال وخطة العمل واللغة الانجليزية.

وتتشكل لجنة تحكيم المرحلة النهائية برئاسة أ.د كريم حسن همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وبعضوية أ.د أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وأ.د محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وأ.د رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وأ.د محمود صادق الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الجلالة.

ويشارك خلال اللقاءات جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، طنطا، المنصورة، الزقازيق، حلوان، المنيا، المنوفية، بنها، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، سوهاج، دمياط، مدينة السادات).

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