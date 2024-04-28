الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في حالة الطقس وقيم درجات الحرارة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية.

 

كتل هوائية من جنوب أوروبا

وأضافت خلال تصريحات للتليفزيون المصري، نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم، ونجد انخفاضا في درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

Advertisements

 

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتابعت: نشهد استقرارا في الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل مع أعياد شم النسيم الأمر الذي يساعد في الإستمتاع بالأعياد، ولكن الملاحظ وجود برودة خلال ساعات الليل لذلك يجب ارتداء الملابس الخريفية لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
 

شديد الحرارة، حالة الطقس غدا الإثنين 29-4-2024 في مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 فى مصر

 

وأعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.

 

حالة الطقس غدا الإثنين


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:23

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا اخبار حالة الطقس حالة الطقس بشم النسيم شم النسيم اعياد شم النسيم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الإثنين 29_4_2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الاثنين 29-4-2024 في محافظة الفيوم

شديد الحرارة، حالة الطقس غدا الإثنين 29-4-2024 في مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 فى مصر
ads

الأكثر قراءة

الكونفدرالية، مصطفى شلبي يحرز هدف الزمالك الثالث في شباك دريمز الغاني

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

زفاف أسطوري في حضن الأهرامات، الملياردير الهندي أنكور جاين يتزوج عارضة الأزياء أريكا هاموند

بعد واقعة اقتحام فيلتها، علا غانم لـ فيتو: سرقة وتدليس وأكبر عملية نصب في حياتي

سعر الدولار في البنك المركزي والمصارف المصرية الأحد 28 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم

توافد الأقباط علي كنيسة العذراء مريم بالمنصورة للاحتفال وأداء صلوات أحد السعف (صور)

منوعات

المزيد

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

ما حكم الحج لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads