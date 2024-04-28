الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في حالة الطقس وقيم درجات الحرارة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية.

كتل هوائية من جنوب أوروبا

وأضافت خلال تصريحات للتليفزيون المصري، نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس على مدار اليوم، ونجد انخفاضا في درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

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حالة الطقس الأيام المقبلة

وتابعت: نشهد استقرارا في الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل مع أعياد شم النسيم الأمر الذي يساعد في الإستمتاع بالأعياد، ولكن الملاحظ وجود برودة خلال ساعات الليل لذلك يجب ارتداء الملابس الخريفية لتجنب الإصابة بنزلات البرد.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا الإثنين



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:23