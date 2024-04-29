الإثنين 29 أبريل 2024
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أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

يسود الآن أجواء  الآن على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى  21 درجة.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مع الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين حيث من المتوقع أن يكون  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئا على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية،معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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حالة الطقس اليوم الإثنين 29_4_2024 في مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:22

 

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