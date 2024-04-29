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مائل للحرارة، حالة الطقس غدا الثلاثاء 30-4-2024 في مصر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 29_4_2024 في مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم


حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

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وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

حالة الطقس اليوم الإثنين 29_4_2024 في مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم

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