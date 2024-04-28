استراتيجيات الأمن الغذائي بدول حوض النيل، ندوة بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، نظم ندوة بعنوان "استراتيجيات الأمن الغذائي بدول حوض النيل"، حاضر خلالها الدكتور محمد سيد سعيد أستاذ الاقتصاد الزراعي والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور خالد عبد الحميد سليم أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة، ومدير هيئة سلامة الغذاء فرع بني سويف، بقاعة المؤتمرات بالمعهد.

Advertisements

اهداف الندوة ومحاورها

واضاف رئيس جامعة الفيوم، أن الندوة ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع بالمعهد، وتهدف الي تعريف الطلاب بأهمية سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة إلي الإجراءات المتبعة في تحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي للحصول على غذاء صحي وآمن.

أوضح أحد المحاضرين، أن مصطلح الأمن الغذائي بدأ وقت حدوث مجاعات في عدة دول في القرن الماضي أظهرت قصورًافي توافر الاحتياجات الأساسية من الغذاء، وأصبح دارجًا منذ ذلك الوقت، معرفًا الأمن الغذائي بأنه مدى قدرة المجتمع على تلبية احتياجات السكان والاكتفاء من الغذاء في فترة من الزمن سواء من الإنتاج أو الاستيراد لسد النقص في الانتاج المحلي، وأضاف سيادته وجوب استدامة الأمن الغذائي والعمل على زيادة الموارد للأجيال القادمة.

مفاهيم الأمن الغذائي

ولفت إلى أن المفاهيم المرتبطة بالأمن الغذائي تشمل الاكتفاء الذاتي لتحقيق الاعتماد الكامل على الموارد الذاتية في إنتاج احتياجات المجتمع، معرفًا الفجوة الغذائية بمقدار الفارق بين الانتاج والاستهلاك في فترة محددة، وأكد سيادته وجود بعض العوامل التي تؤثر على ضمان الأمن الغذائي مثل التغيرات المناخية، واستخدام الوقود الحيوي لاستنزافه العديد من المحاصيل الزراعية والعوامل الديموغرافيه مثل الزيادة السكانية والعوامل التكنولوجية والمادية والسياسية.

اهتمام بسلامة الغذاء

وأكد أن الحكومة المصرية تهتم بسلامة الغذاء باعتباره أحد أهم العوامل لضمان صحة ورفاهية المواطنين، وتماشيًا مع هذا الاهتمام، أنشأت الدولة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقرار الجمهوري رقم (1) لعام 2017 بهدف العمل على تنفيذ استراتيجيات رقابية تضمن سلامة الغذاء على سلسلة الإنتاج والتوزيع، بما يكفل تطوير قطاع الغذاء لتحقيق إنتاج غذاء آمن للمواطن المصري، وفق عدد من الشروط واللوائح التي يتم على أساسها منح التراخيص اللازمة للانتاج والتصدير والاستيراد فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بمختلف الوزارات والهيئات المعنية، مثل وزارة الزراعة، ووزارة الصحة، لضمان التنسيق والتكامل في جهود ضمان سلامة الغذاء.

ولفت الي أهم أهداف الهيئة توعية المستهلكين عبر تنفيذ حملات توعية لتعليم المستهلكين كيفية اختيار وتخزين وإعداد الطعام بشكل آمن، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية، شملت انخفاض عدد حالات الأمراض المنقولة بالغذاء، وزيادة ثقة المستهلكين في سلامة الغذاء، وتحسين قدرة مصر على تصدير منتجاتها الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.