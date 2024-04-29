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نقابة المعلمين في الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لأعضائها، غدا

عيسي عثمان نقيب المعلمين
عيسي عثمان نقيب المعلمين بالفيوم، فيتو

تنظم نقابة المعلمين بمحافظة الفيوم، قافلة طبية مجانية غدا الثلاثاء، بمقر النقابة، بالتعاون مع جامعة عين شمس، وتستمر القافلة لمدة يومين، ويشارك فيها كليات الطب والتمريض والصيدلة بجامعة عين شمس.

وتقدم القافلة. خدماتها لأعضاء نقابة المعلمين بمحافظة الفيوم، في تخصصات ( أمراض الباطنة، والأطفال، والأنف والاذن، وأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، جراحة العظام، امراض العيون والرمد، الأمراض الجلدية)، كما تقدم القافلة خدمات قياس ضغط الدم والسكر، بالإضافة إلي تقديم الأدوية للمرضي بالمجان، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلي تدخل جراحي الي مستشفيات جامعة عين شمس.

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قوافل مديرية التضامن التحتماعي

يذكر أنه قد نظمت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية،  استهدفت توقيع الكشف الطبي على  المرضى غير القادرين، بقري الشيخ فضل وسيلا وتوابعها بمركز الفيوم، وقري ابهيت الحجر والسليين وتوابعها بمركز سنورس، بالتعاون مع أحدي المؤسسات الخيرية، ومستشفي جامعة الفيوم.

معايير اختيار الأسرة المستفيدة

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية، تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفي الفيوم الجامعي، ويستفيد منها الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير موضعة مسبقا بمعرفة التضامن الاجتماعي والمؤسسة المشاركة.

 واهم معايير اختيار الميتفيدة،  ان تكون  بلا عائل " أرامل وأيتام ومطلقات "  او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه.

خدمات القافلة

واضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان،  وتحملت المؤسسة المشاركة نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم حتي مستشفي جامعة الفيوم.

 وتابع، أنه تم  صرف الأدوية مجانا، كما احريت  جراحات العيون المختلفة، وعمليات القلب محانا، وتم تسليم الأجهزة التعويضية بالمجان  ايضا.

 

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