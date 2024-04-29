ثقافة الإسماعيلية تنظم ندوة حول دور الأدب في مواجه التطرف

ينظم صالون الإسماعيلية الثقافى والذى يعقد بقصر ثقافة الإسماعيلية، ندوة بعنوان دور الأدب في مواجهة التطرف.

مكان إقامة الندوة

تقام الندوة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وذلك تحت اشراف شيرين عبد الرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية.

أبرز المحاضرون في الندوة

يحاضر في الندوة الكاتب الصحفي خالد حريب، والشاعر مدحت منير، والشاعر عبده المصرى، ويدير الندوة الأديب جمال حراجي.

وكانت قد شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، أنشطة ثقافية مختلفة، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.



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اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف



ونظمت مكتبة ابوصوير الثقافية محاضرة ثقافية بعنوان (اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف) ضمن نشاط المرأة، حاضرت فيها عزة السيد ابراهيم، تحت إشراف أ. أحمد شافعى مدير المكتبة

تحدثت المحاضرة في عدة نقاط أهمها يتم الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف كل عام يوم ٢٣ ابريل.

إحياء هواية القراءة

ولفتت إلى ضرورة إحياء هواية القراءة وصنع مكتبة صغيرة في كل منزل لتشجيع الاجيال الحديدة علي القراءة والاطلاع.

كما تحدثت عن حقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية هي حقوق معترف بها وتنظمها القوانين ولا يجوز الاعتداء عليها، يجب الاهتمام بالمكتبات العامة والمكتبات المدرسية وتزويدها بشكل مستمر باحداث الكتب التي تناسب المجتمع، ضرورة قيام الاهل بتعليم الابناء وحثهم علي القراءة والاطلاع، واختتمت المحاضر بفتح باب الناقش والاسئلة من الحاضرين.

و نفذت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالقصاصين محاضرة بعنوان (مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية ) وتحدث عاطف مصطفى موجه اول الجغرافيا عن موقع المشروع حيث يبعد عن أسوان نحو ٣٥ كم وبدايته فى سنة ٢٠١٥ لإنشاء ٤٠ محطة للطاقة الشمسية.تقدم بانشائها شركات من الاتحاد الأوربي ودول اسيا ودول عربية ، توفرالمحطة نحو ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، يعتبر المشروع احد المشروعات الكبرىومشروعات التنمية المستدامة للطاقة النظيفة.حيث حضر المحاضرة راندا امينة المكتبة العامة هند نجاتي مديرة الموقع.

كما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد اقرء لطفلك بعنوان كيف تحافظ على الأرض ضمن برنامج التحسن البيئى بالفرع بخطة موقع بيت ثقافة الشيخ زايد تحت إشراف سارة حسن مديرة الموقع.

في مكتبة السبع آبار الثقافية اقيم فقرة بعنوان معلومة فى موسوعة الفضاء عن ( مولد الأرض ) تأليف مراد إبراهيم الدسوقى بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأرض تناولت الفقرة النقاط التالية الأرض التى نعيش عليها ، الأرض ومراحل تكونها، الأرض كوكب غير مستقر، الكرة الأرضية أم الكرة المائية ، أثر الزلازل والحركات الأرضية على تشكيل كوكب الأرض. قام بتنفيذ النشاط على السيد مصطفى أمين المكتبه العامه

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