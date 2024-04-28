فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستعد للحصول على اعتماد JCI الدولي (صور)

تواصل إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور محمد سامي العمل للحصول على اعتماد JCI الدولي.

وتتلاحم جهود الفرق الطبية والإدارية وفريق الجودة بالفرع لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة الدولية.

جهود التنمية في سيناء

وكان قد أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها محافظات سيناء في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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جانب من الاستعدادات، فيتو

جانب من الاستعدادات، فيتو

وأكد أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسة تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر(2030) خاصة في شبه جزيرة سيناء لما تمثله من أهمية خاصة للأمن القومي المصري.

وتشمل منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قد تمكنت من تقديم 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة وفق معايير الجودة العالمية، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى التي تخطت 8000 تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية، وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.

جانب من الاستعدادات، فيتو

جانب من الاستعدادات، فيتو

جانب من الاستعدادات، فيتو

مستشفيات هيئة الرعاية الصحية

و بلغت الطاقة الاستيعابية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية الخمس التي تغطي كافة أنحاء جنوب سيناء 279 سرير وذلك بمستشفيات (شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، الطور المصغر، سانت كاترين، طابا)، ما بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة، وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء الذي 140 ألف مواطن، فيما تخطت نسبة إجراء الفحص الطبي الشامل بالمحافظة الـ 60%، كما تخطت خدمات طب الأسرة 400 ألف خدمة قدمتها منشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء.

جانب من الاستعدادات، فيتو

جانب من الاستعدادات، فيتو

عدد منشآت الرعاية الصحية

وبلغ عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمعتمدة مبدئيًا وكليًا بمحافظة جنوب سيناء بلغت 19 منشأة وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا العالمية، منوهًا إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء والتي بلغت 3.280 مليار جنيه، شاملة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية.

جانب من الاستعدادات، فيتو

جانب من الاستعدادات، فيتو

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة، مشيرًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وهو المستشفى الحكومي الوحيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الذي يوفر أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية، وكذلك علاج حالات إصابات الرياضيين كما أعطى جهاز الهايبرباريك نتائج مذهلة في علاج الوافدين الأجانب في سرعة التئام الجروح.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في مصر حاصل على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI" والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وعلى رأسهم شرم الشيخ الدولي في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية الى أن محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 60 منشأة صحية، لافتًا إلى جهود الدولة المستمرة من خلال الدفع بالقوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لقاطني المناطق الحدودية والنائية، لافتًا أن مبادرة الهيئة (رمضان بصحة لكل العيلة) استهدفت خلال 2024 على وجه الخصوص المناطق النائية والحدودية بمحافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء، مستعينة بالعيادات المتنقلة للكشف الطبي على المواطنين بعمق سيناء.

