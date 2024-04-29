الثالث خلال أسبوع، إصابة وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس أصيب بكسر في قدمه خلال رحلة قرب كيبوتس ياد مردخاي.

ويأتي ذلك بعد تعرض سيارة حاييم بيطون وزير التربية والتعليم الإسرائيلي لحادث طريق في القدس وإصابة والده بجروح خطيرة، وذلك بحسب قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

إصابة بن غفير في حادث سير

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة الاسرائيلية في ملابسات الحادث.



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ويوم الجمعة الماضية ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير تعرض لحادث سير أثناء تفقده موقع حادث الطعن بمدينة الرملة.



وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الجمعة، أنه تم نقل بن غفير للمستشفى إثر إصابته بعد انقلاب سيارته في الرملة.

عملية طعن في مدينة الرملة

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر عملية طعن في مدينة الرملة.كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى استشهاد منفذ الهجوم على إسرائيلية في مدينة الرملة.

وفي سياق آخر تجمع عدد كبير من المتظاهرين وسط في تل أبيب، اليوم السبت، للاحتجاج على الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".

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