السبت 27 أبريل 2024
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خارج الحدود

حماس تنشر فيديوهات لأسرى إسرائيليين يطالبون بوقف الحرب، وعائلات المحتجزين تتهم نتنياهو بعرقلة الصفقة

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، نشرت كتـائـب القـسـام - الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم السبت،  رسالة لمحتجزين إسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بالسعي للإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.

نداء عاجل من عائلات الأسرى الإسرائيليين لحكومة الاحتلال 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، عن عائلات الأسرى قولهم: "إن نتنياهو أفشل صفقة تلو الأخرى لإطلاق سراح ذويهم والضغط العسكري على حــماس قد فشل".

وطالب عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بسرعة إنهاء الحـرب، وقالوا إن الدخول لرفح الفلسطينية تضحية إضافية مؤكدين ضرورة العمل على إطلاق سراح ذويهم وإنقاذ أرواحهم.

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حماس تتسلم الرد الإسرائيلي على العرض المصري 

أعلنت حركة حماس أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. 

 

 

وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية وفي تصريح صحفي،: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل".

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حماس تعلن تسلمها رد إسرائيل الرسمي حول مقترحات صفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة

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إعلام عبري: إسرائيل تعطي الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الأسرى

 

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