بن غفير يغادر المستشفى بـ 3 كسور في الضلوع

خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من المستشفى للتعافي من الإصابات التي أصيب بها في حادث سيارته يوم الجمعة الماضي.

ثلاثة كسور في الضلوع

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، علم موقع "واينت" بأن بن غفير، الذي يعاني على الأقل من ثلاثة كسور في الضلوع والعديد من الكدمات جراء حادث السيارة يوم الجمعة، سيغادر مستشفى هداسا عين كارم في القدس صباح اليوم الأحد، موضحًا أن إصاباته طفيفة.

وكان بن غفير، قال في أول بيان له بعد حادث السير، أمس السبت عبر منصة "إكس" إنه يتعافى، وأنه عاد إلى العمل فورا من سريره في المستشفى.

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وعلى الجانب الأخر أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

تفاصيل المفاوضات الجارية

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح اليوم الأحد، عن مسئول بارز مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن مع حماس، أن نتنياهو هو الذي يؤخر تلك الصفقة أو الاتفاق بسبب ضغوط سياسية يمارسها عليه الوزيران، بن غفير وسموتريتش.

تهديدات بالانسحاب

واتهم المصدر الإسرائيلي، نتنياهو، بالاستسلام لبن غفير وسموتريتش، خاصة مع تهديدهما بالانسحاب من حكومته حال عدم دخوله لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة وقيامه بعملية عسكرية موسعة في المدينة.

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