خوفا من بن غفير وسموتريتش، نتنياهو يغير مواقفه بشأن اتفاق الهدنة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

تفاصيل المفاوضات الجارية

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح اليوم الأحد، عن مسئول بارز مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن مع حماس، أن نتنياهو هو الذي يؤخر تلك الصفقة أو الاتفاق بسبب ضغوط سياسية يمارسها عليه الوزيران، بن غفير وسموتريتش.

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تهديدات بالانسحاب

واتهم المصدر الإسرائيلي، نتنياهو، بالاستسلام لبن غفير وسموتريتش، خاصة مع تهديدهما بالانسحاب من حكومته حال عدم دخوله لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة وقيامه بعملية عسكرية موسعة في المدينة.

جدير بالذكر أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

التطور المحتمل

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن نتنياهو بذل جهودًا كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل غير مباشر.ووفقا لصحيفة معاريف، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.

ويُزعم أنه من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب.

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