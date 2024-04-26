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خارج الحدود

انقلبت سيارته، إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حادث سير ونقله للمستشفى

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي،  إيتمار بن غفير تعرض لحادث سير أثناء تفقده موقع حادث الطـعن بمدينة الرملة.

إصابة بن غفير في حادث سير

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم نقل بن غفير للمستشفى إثر إصابته بعد انقلاب سيارته في الرملة.

 عملية طعن في مدينة الرملة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر عملية طعن في مدينة الرملة.كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى استشهاد منفذ الهجوم على إسرائيلية في مدينة الرملة.

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 وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 34356 شهيدا و77368 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ولفتت صحة غزة خلال بيان اليوم الجمعة إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 51 شهيدا و75 مصابا.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، اليوم الجمعة، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ200.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".

وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا.

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وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير إصابة بن غفير في حادث سير غزة إسرائيل

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