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محافظات

جولة داخل قلعة الفسيخ بنبروه في الدقهلية و100 سنة على سر الصنعة (فيديو)

الفسيخ في نبروه،
الفسيخ في نبروه، فيتو

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال الاحتفال بشم النسيم، وعندما  تطأ قدماك لمدينة نبروه قلعة الفسيخ بمحافظة الدقهلية، والتي تبعد عن المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بـ 10 كيلو،  تجد خلية نحل  تعمل علي تجهيز الفسيخ بالمحال.

جولة داخل محلات الفسيخ بنبروه

وأجرت فيتو بثا مباشرا داخل أحد المحال لصناعة وبيع الفسيخ بمدينة نبروه تحت عنوان الجامبو بـ 350 وباقي الأنواع تبدأ من 220 جنيها.. جولة داخل قلعة الفسيخ بنبروه في الدقهلية و100 سنة على سر الصنعة.

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وفى كل عام  تشهد حالة من الرواج والانتعاش للبيع والشراء من المقبلين عليها من داخل محافظة الدقهلية  أو من بين المحافظات المجاورة للحصول على وجبة «شم النسيم» الرئيسية المتمثلة في “الفسيخ”.

وتعد مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية إحدى القلاع الرئيسية لإنتاج الفسيخ والأسماك المملحة بأنواعها.

أشهر العائلات وتاريخ تأسيس الفسيخ

ومن أشهر عائلات تاسيس صناعة الفسيخ النبراوي مثل الحداد واليماني وشعير، ويعود تاريخ  صناعة الفسيخ  منذ عام 1870م.

وازدهرت صناعة الفسيخ بعد الاحتلال الإنجليزى لمصر، ويبلغ عدد محال بيع وتصنيع الفسيخ بها إلى ما يزيد على 50 محلا ومصنعا، حسب إدارة التموين بنبروه والتابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية.

شعير فسخامي المشاهير

وقال مسعد شعير توارثت المهنة أبا عن جد وعملت بها منذ نعومة أظافرى  ونستقبل المواطنين للشراء من كل مكان واشتهرت بفسخاني المشاهير والفنانين نظرا لترددهم علينا كل عام، والفسيخ منشط للدورة الدموية.

اسعار الفسيخ 

وأشار إلى أن اسعار الفسيخ ارتفعت هذا العام مقارنة  بالعام الماضى والتي كانت تبدأ من 90 جنيها إلى 130 جنيها لتصل هذا العام بداية السعر 200 جنيه إلى 350 جنيها حسب حجم الفسيخ.

 

وأكد شعير أن سعر الفسيخ النبراوي هو الارخص على مستوى الجمهورية شعير وذلك نظرا لارتفاع سعر الأسماك بوجه عام.

طريقة التخزين

وأوضح خالد شعير أن الفسيخ النبراوي يمكن أن يتم تخزينه من العام للعام في الفريزر بلفته، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لأكل الفسيخ وقتي تنظيفه وتناوله أفضل بكثير من الطرق المستحدثة لكل مكان من تسخين وقلي للفسيخ 

وكشف شعير عن أن الفسيخ المخلي يصل سعره إلى 350 جنيها مثل الفسيخ العادي بالإضافة لتكلفة الزيا والبرطنان. 

 

وشدد علي ان الاقبال على شراء الفسيخ مستمر طوال العام ويتزايد مع المواسم والمناسبات 

طريقة التصنيع


ومن جانبه قال عبد الموجود شابي أحد أصحاب صناعة الفسيخ بنبروه تعلمت المهنة من 30 سنة عملت صبي بمحل فسيخ واتعلمت سر المهنة وأصبحت مالكا لمحل ومحافظ على سر المهنة وبنطورها.

وأكد أن: “فسيخ نبروه  يمتاز بجودته والأقل سعرا وصناعته تبدأ باختيار السمك المستخدم  بعناية فائقة، واختيار الملح الخشن الجيد، والصناديق الخشبية، ولا نستعمل غير الصناديق الخشبية لأن الصناديق المعدنية معرضة للصدأ، والصناديق البلاستيكية تتفاعل مع الملح”.

 

وقال إن اختيار أفضل أنواع الأسماك لتمليحها، ويكون التمليح وصناعة السمك بغسله جيدًا، والتأكد من سلامة السمكة، ثم وضع الملح فى الخياشيم، ووضع السمك بترتيب معين داخل الصناديق، بعدها يتم وضع الملح الخشن بين صفوف السمك بعنايقة فائقة، ووضع الصندوق الخشبى فى بيئة معينة، تحافظ على السمكة وتجعل من تمليحها أمر ميسور وسهل، دون إفسادها، ويستمر فترة التخزين من 18 الي 21  يوما يعقبها الفتح للبراميل وبدء البيع، وتتميز السمكة باللون الوردي 

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