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اقتصاد

الكيلو يصل لـ 450 جنيهًا، أسعار الفسيخ في شم النسيم 2024 (فيديو)

أسعار الفسيخ في موسم
أسعار الفسيخ في موسم شم النسيم 2024، فيتو

 أسعار الفسيخ في الأسواق خلال موسم شم النسيم 2024، يعد تناول الفسيخ والأسماك المملحة من أهم العادات المصرية القديمة للاحتفال بعيد شم النسيم، فهو أحد المواسم الرئيسية التي يزيد فيها الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، ومع ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق، ارتفع سعر الفسيخ والرنجة بنسب متفاوتة مقارنة بعيد شم النسيم الماضي.

 أحدث أسعار الفسيخ في الأسواق خلال الاستعدادات لاحتفال بعيد شم النسيم 2024

فما هي أحدث أسعار الفسيخ في الأسواق خلال الاستعدادات لاحتفال بعيد شم النسيم 2024، الذي يحل يوم الإثنين 6 مايو المقبل، وما هي أشهر المحافظات والمناطق في صناعة  الفسيخ والأسماك المملحة؟

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جولة فيتو لرصد أسعار الفسيخ والأسماك المملحة في الأسواق

للإجابة عن هذين السؤالين؛ «فيتو» أجرت جولة ميدانية في أحد محلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة، لرصد أسعار الفسيخ والأسماك المملحة في الأسواق خلال موسم شم النسيم 2024.

 تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الأتية:

طرح الأنواع المختلفة من الأسماك المملحة وعلى رأسها الفسيخ والرنجة

يقول عبد الله مصطفى، صاحب محل لبيع الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة «فسخاني» إن المحال التجارية تستعد لموسم عيد شم النسيم الذي يعد الموسم الرئيسي لتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في مصر، بطرح الأنواع المختلفة من الأسماك المملحة وعلى رأسها الفسيخ والرنجة.

الفسيخ يتم إعداده وصناعته من سمك البوري

وأضاف أن الفسيخ يتم إعداده وصناعته من سمك البوري، وأسماك البوري واحدة لا اختلاف فيها إلا في حجم السمكة، مشيرًا إلى أن حجم السمكة لا يؤثر في طعم الفسيخ، لكن الحجم يؤثر في صافي اللحم، فكلما كبر حجم سمكة الفسيخ «كانت ملحمة أكثر».

 وأشار إلى أن الفسيخ يختلف فقط في درجات الملح، إذ يوجد فسيخ ملحه قليل «دلع»، وفسيخ متوسط الملح، وفسيخ خفيف الملح، بخلاف الفسيخ «الحادق»، وهناك تفضيلات من الزبائن في درجات الملح في طعم الفسيخ.

أشهر المحافظات والمناطق في إعداد وصناعة الفسيخ 

وعن أشهر المحافظات والمناطق في إعداد وصناعة الفسيخ والأسماك المملحة في مصر، أوضح أن هناك محافظات ومناطق عدة تشتهر بصناعة الفسيخ والأسماك المملحة على رأسها  كفر الشيخ، ودمياط، إضافة إلى مدينتي نبروه والمنصورة في محافظة الدقهلية.

أحدث أسعار الفسيخ في الأسواق خلال موسم شم النسيم 2024

وردًا على سؤال بشأن ما هي أحدث أسعار الفسيخ في الأسواق خلال موسم شم النسيم 2024، أشار إلى أن أسعار الفسيخ متفاوتة في الأسواق، إذ تبدأ أسعار الفسيخ من 380 جنيهًا، وهناك محلات يصل سعر كيلو الفسيخ فيها إلى 400 جنيه، وتصل أسعار الفسيخ الفاخر لـ 450 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الفسيخ المخلي في الأسواق

وفيما يخص أسعار الفسيخ المخلي في الأسواق، قال إن أسعار الفسيخ المخلي في المحلات التجارية ترتفع قليلًا عن بيع فسيخ كامل دون تنظيف، مشيرًا إلى أسعار الفسيخ المخلي ترتفع من 20 إلى 30 جنيهًا عن سعر الكامل.

سر ارتفاع أسعار الفسيخ المخلي 

وأشار إلى أن أسعار الفسيخ المخلي ترتفع بسبب الإضافات التي منها الزيت والليمون، فضلًا عن تنظيف الفسيخ وتعبئته، إذ يكون الفسيخ المخلي معد وجاهز للتناول مباشرة.

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مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

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