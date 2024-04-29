تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الجامعة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي ع بمحافظة الفيوم، قافلة طبية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين، بقري الشيخ فضل وسيلا وتوابعها بمركز الفيوم، وقرى ابهيت الحجر والسليين وتوابعها بمركز سنورس، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، ومستشفي جامعة الفيوم.

معايير اختيار الأسرة المستفيدة

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية، تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفي الفيوم الجامعي، ويستفيد منها الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير موضعة مسبقا بمعرفة التضامن الاجتماعي والمؤسسة المشاركة.

Advertisements

وأهم معايير اختيار الميتفيدة، أن تكون بلا عائل "أرامل وأيتام ومطلقات" أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه.

خدمات القافلة

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، وتحملت المؤسسة المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم حتى مستشفى جامعة الفيوم.

وتابع، أنه تم صرف الأدوية مجانا، كما أجريت جراحات العيون المختلفة، وعمليات القلب محانا، وتم تسليم الأجهزة التعويضية بالمجان ايضا.

خدمات سابقة

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، بخلاف تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل وغير القادرات والاسر غير القادرة، مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الادوية بالمحان.

بالإضافة إلى توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية (شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.