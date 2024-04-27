مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب تشعل الأحداث في ليفربول.. أبو تريكة يلوم اللاعب.. وبيتر كراوتش يكشف سر الخلاف (فيديو وصور)

محمد صلاح ويورجن كلوب، تشاجر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع محمد صلاح لاعب الفريق خلال نزول قائد المنتخب الوطني في آخر عشر دقائق من المباراة التي تعادل فيها الريدز 2-2 مع وست هام يونايتد مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخذت المشاجرة حيزا كبيرا من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وبين المحللين والصحف العالمية، خاصة أن محمد صلاح ويورجن كلوب يتمتعان بعلاقة طيبة أشاد بها الجميع خلال السنوات الماضية.

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ولم يتخيل أحد أن تحدث مشادة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح خاصة أمام الكاميرات ولكنها أثبتت أن غرف ملابس ليفربول بها العديد من المشكلات وهو ما انعكس على حالة الفريق الذي ودع الدوري الأوروبي وابتعد كثيرا عن حصد لقب الدوري الإنجليزي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عااااااااااااااااجل:



اللقطة الكاملة من المدرجات لخلاف يورغن كلوب مع محمد صلاح قبل هدف وست هام!!!! 😨😨

pic.twitter.com/n310U8dx04 — عمرو (@bt3) April 27, 2024

تعليق محمد صلاح على مشادته مع يورجن كلوب

وعلق محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني على مشادته مع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وعندما طلب الصحفيين من محمد صلاح الحديث عقب مواجهة وست هام قال في تصريح قصير: “إذا تحدثت ستكون هناك نار".

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب المباراة: "تحدثنا عن تلك اللحظة في غرفة تبديل الملابس مع اللاعبين ولقد انتهى الأمر، وكل شيء على ما يرام".

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يا ساتر.. واحدة من لقطات الموسم!



شجار محمد صلاح & يورغن كلوب على الخط قبل دخوله كبديل!!!!!!

pic.twitter.com/fcgUA59U7q — عمرو (@bt3) April 27, 2024

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

وسلطت الصحف الإنجليزية على واقعة شجار محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب خلال لقاء وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت صحيفة ديلي ميل على الواقعة وقالت: إن ما حدث يأتي في ظل مغادرة المدرب في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وتابعت أن محمد صلاح ويورجن كلوب،ربما هما الشخصان اللذان بذلا أكثر من أي ثنائي آخر لإبراز عظمة ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتابعت أنه بعد صعود صلاح إلى النجومية العالمية بتوجيه دقيق من مدربه العالمي ، كانت صورة مزعجة رؤية صلاح في خلاف مع كلوب، وأصبح داروين نونيز هو من يلعب دور صانع السلام بين الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.

محمد صلاح سيرحل عن ليفربول بعد أزمة كلوب

يعتقد الإسكتلندي ألان ماكويست، أن هداف ليفربول محمد صلاح، سيغادر النادي بعد خلافه أمام الكاميرات مع مدربه يورجن كلوب.

وتشاجر كلوب وصلاح خلال نزول النجم المصري في آخر عشر دقائق من المباراة التي تعادل فيها الريدز 2-2 مع وست هام يونايتد مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماكويست الذي كان يحلل المباراة لشبكة "تي إن تي سبورتس": "شاهدت صلاح يعود ليحاول الرد، ويبدو أن أحد زملائه في الفريق كان يجب أن يتدخل، هذه الأشياء يجب أن تحدث خلف أبواب مغلقة".

وأضاف: "نعم، أعتقد أن صلاح سيغادر. لقد كان واحدًا من أفضل اللاعبين الذين رأيناهم في هذا الدوري، وكان رائعا بالنسبة لليفربول، لكن مستواه انخفض ويبدو لي أنه قد ينتقل إلى فريق آخر".

وتابع: "قد يناسب ذلك كلا الطرفين، صلاح للمضي قدمًا وليفربول لإعادة استثمار الأموال التي سيحل عليها مقابل بيع اللاعب".

أسطورة ليفربول يكشف سر خلاف صلاح وكلوب

علق بيتر كراوتش نجم ليفربول السابق، على الأزمة التي نشبت بين مدرب الفريق، يورجن كلوب، ولاعبه المصري محمد صلاح، خلال لقاء وست هام.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في بداية المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، قبل مشاركته في آخر 11 دقيقة.

وقال كراوتش في تصريحات لشبكة TNT سبورتس: "الأمر لم يكن جيدا بين الطرفين".

وأضاف: "صلاح هو اللاعب الذي شارك أساسيًا في معظم مباريات ليفربول، وبالتأكيد شعر بالغضب لوجوده على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم".

وتابع: "لكن لا أحد يحب رؤية المشهد الحزين بين المدير الفني الألماني وأهم نجوم الفريق الإنجليزي".

أبو تريكة يعلق على مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

وعلق محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات بين سبورت، على مشادة محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني مع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بين سبورت عقب مباراة ليفربول ووست هام: "أنا زعلان من مشهد محمد صلاح مع يورجن كلوب للغاية، أنا بحب الاثنين ولكن أحب محمد صلاح أكثر وهو أخي الأصغر.

وواصل: “محمد صلاح أخطأ لأن يورجن كلوب مدربه مهما حدث خاصة أنكما تتمتعان بعلاقة الناس بتحلم بيها”.

وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: “ما حدث لم يكن يجب أن يظهر أمام الناس ولازم تحترم مدربك، وما حدث من صلاح لا يصلح لأنه لاعب وكلوب مدرب”.

وأشار: “محمد صلاح قدوة للاعبين وعندما يشاهده لاعبون صغار يفعل ذلك مع مدربه سيقومون بتقليده”.

وأتم حديثه: “ما حدث خطأ من كلوب وصلاح ولكن الخطأ الأكبر من صلاح لأنه لاعب وكلوب مدرب”.

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، وتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز قبل أن يشارك في الدقيقة 77.

ووقعت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

محمد صلاح ويورجن كلوب

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة وقوع مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء ولكن لم يوضح الفيديو سبب الخلاف بين الثنائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تصوير الجمهور يرصد مشادة محمد صلاح مع يورجن كلوب من بدايتها، ولمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

سجل ثنائية وست هام كل من جارود بوين في الدقيقة 43 وميشيل أنطونيو في الدقيقة 77، بينما سجل ثنائية ليفربول كلا من كودي جاكبو في الدقيقة 65 وأندرو روبرتسون في الدقيقة 49.

حدثت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي تجمع الريدز بوست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج -.

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة حدوث مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء.

ويحتل ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.