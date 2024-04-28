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رياضة

أسطورة أستون فيلا: مو صلاح ليس لاعبا بديلا وكلوب يسبب المشاكل

محمد صلاح وكلوب،فيتو
محمد صلاح وكلوب،فيتو

محمد صلاح وكلوب، أدان جابي أجبونلاهور، أسطورة أستون فيلا، أسلوب تعامل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مع نجمه المصري محمد صلاح في مباراة وست هام مساء أمس السبت.

وكان كلوب دفع بصلاح في آخر 12 دقيقة من المباراة، ما أثار استياء النجم المصري ودفعه للاشتباك لفظيا مع مدربه الألماني قبل المشاركة.

وقال أجبونلاهور، في تصريحات لشبكة "TalkSport": "أعتقد أن ذلك كان متوقعًا من صلاح.. مو ليس لاعبا بديلا".

وأضاف: "يمكنك وضع صلاح على مقاعد البدلاء إذا كنت تطبق نظام المداورة، لكن مو سجل 210 أهداف وقدم 86 تمريرة حاسمة مع ليفربول".

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وتابع: "إن مواجهة وست هام صعبة، لا تعطيه 12 دقيقة. هذا ما كان يقوله على خطوط الملعب (12 دقيقة.. هيا، أنا صلاح، لم تكن لتحصل على أي بطولة بدوني يا يورجن)".

وواصل: "لم يكونوا ليفوزوا بأي ألقاب لولا صلاح. إنه لاعب رائع لهذا النادي. أين الاحترام؟".

وأكمل: "كلوب يسبب مشاكل الآن لفريق ليفربول في الموسم المقبل من خلال إزعاج اللاعبين".

واختتم: "عندما تكون بحاجة للفوز بمباراة في تحدي اللقب، وتمنح نجمك 12 دقيقة، فلا يمكن أن تلومه على الملعب. أعتقد أن كلوب أخطأ في ذلك، حيث لم يحترم صلاح".

ونشبت مشادة بين يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع محمد صلاح لاعب الفريق خلال نزول قائد المنتخب الوطني في آخر عشر دقائق من المباراة التي تعادل فيها الريدز 2-2 مع وست هام يونايتد مساء السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخذت المشاجرة حيزا كبيرا من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وبين المحللين والصحف العالمية، خاصة أن محمد صلاح ويورجن كلوب يتمتعان بعلاقة طيبة أشاد بها الجميع خلال السنوات الماضية.

ولم يتخيل أحد أن تحدث مشادة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح خاصة أمام الكاميرات ولكنها أثبتت أن غرف ملابس ليفربول بها العديد من المشكلات وهو ما انعكس على حالة الفريق الذي ودع الدوري الأوروبي وابتعد كثيرا عن حصد لقب الدوري الإنجليزي

تعليق محمد صلاح على مشادته مع يورجن كلوب 

وعلق محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني على مشادته مع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وعندما طلب الصحفيين من محمد صلاح الحديث عقب مواجهة وست هام قال في تصريح قصير: “إذا تحدثت ستكون هناك نار".

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب المباراة: "تحدثنا عن تلك اللحظة في غرفة تبديل الملابس مع اللاعبين ولقد انتهى الأمر، وكل شيء على ما يرام".


ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

وسلطت الصحف الإنجليزية على واقعة شجار محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب خلال لقاء وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت صحيفة ديلي ميل على الواقعة وقالت: إن ما حدث يأتي في ظل مغادرة المدرب في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وتابعت أن محمد صلاح ويورجن كلوب،ربما هما الشخصان اللذان بذلا أكثر من أي ثنائي آخر لإبراز عظمة ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتابعت أنه بعد صعود صلاح إلى النجومية العالمية بتوجيه دقيق من مدربه العالمي، كانت صورة مزعجة رؤية صلاح في خلاف مع كلوب، وأصبح داروين نونيز هو من يلعب دور صانع السلام بين الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

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أستون فيلا محمد صلاح وست هام محمد صلاح وكلوب كلوب

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