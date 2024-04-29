الصحة: الانتهاء من 1214 مشروعا قوميا في 10 سنوات

كشفت وزارة الصحة عن إنجاز 1214 مشروعا قوميا في القطاع الصحي يتضمن المبادرات الرئاسية الصحية بكل محافظات الجمهورية منهم 402 مشروع قومي في بشمال وجنوب ووسط الصعيد خلال 10 سنوات منذ 2014 حتى 2024.

الانتهاء من 20 مشروعا قوميا ما بين افتتاح مستشفيات وتطويرها خلال 8 شهور قادمة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم الانتهاء من 20 مشروع قومي ما بين افتتاح مستشفيات وتطويرها خلال 8 شهور قادمة وجاري انجاز 54 مشروعا بسعة أكثر من 5 أسرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم الخدمات الطبية لـ مليون و90 ألفا و624 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج، في الأول من شهر أكتوبر 2022.

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جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض إلى تقديم حزمة الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 860 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتابعت «عبدالمجيد» أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء الفحص الطبي الشامل، للكشف عن الأمراض غير السارية، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، مضيفة أنه يتم إحالة المرضى للمستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، كما يحصل المريض على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع زيارتين سنويا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335.